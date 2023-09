Nejdražší nové auto světa si koupil ne až tak slavný fotbalista, 0,63 miliardy Kč musel skládat z posledních peněz před 6 hodinami | Petr Miler

Nebudeme ho litovat, jistě chtěl zazářit, což se mu nakonec povedlo. A vlastně ho můžeme i obdivovat. Jakkoli samotné auto je trochu nesmysl, dát za jeden vůz více jak čtvrtinu svého celkového jmění je znakem pozoruhodné oddanosti.

Slovy Jarka Nohavici rozumím fotbalu jako koza náklaďáku, takže se omlouvám, pokud někoho urazím neznalostí jména Mauro Icardi. Je to prý slavný fotbalista, ale po mém soudu nemůže být zase tak slavný, pokud jsem o něm v životě neslyšel - o Ronaldovi, Messim, Neymarovi a spoustě dalších jsem slyšel, i když se o fotbal nezajímám. Jak moc proslulý tento člověk je nebo není nechme být, podstatné je pro nás něco jiného. Přes ne zase tak vysoké osobní jmění si koupil nejdražší nové auto světa, Rolls-Royce Boat Tail.

Podle jeho vlastní biografie je Icardi argentinský útočník, který dosud hrál za Paris Saint Germain, nyní je součástí istanbulského Galatasaray. Pobírá za to prý asi 150 milionů za rok, což rozhodně není málo peněz, stejně jako jeho čisté jmění odhadované na 2,16 miliardy Kč. No jo, jenže optikou zmíněného Rollsu jsou to v podstatě drobné. Přesto auto koupil, a to za 26 milionů Eur, tedy asi 633 milionů Kč - to musel skládat snad z posledních peněz.

Berte to s jistou nadsázkou, jak je to ostatně míněno, ale přesto - pokud si žijete v podstatě jen „normálně dobře” a máte třeba byt, auto a pár hodnotnějších věcí, co se vám tak v životě sejde, vaše osobní jmění bude snadno činit 8 nebo 10 milionů Kč, při dnešních cenách nemovitostí a i obyčejných aut velmi snadno. Přesto asi nevezmete 2,5 milionu a nekoupíte si za ně nové Porsche, protože na to prostě nemáte. Jmění je jedna věc, peníze po ruce druhá. A málokdo drží čtvrtinu mění v hotovosti či jiných likvidních statcích, tím spíš ne víc, pokud také chce mít za co koupené auto tankovat.

Mauro Icardi se tedy blýskl pozoruhodně drahou koupí a zařadil se mezi mnohem lépe situované majitele dalších exemplářů této speciality, mezi které patří třeba Jay-Z a Beyonce. Každý z vyrobených kusů je zakázkový a má specificky provedení exteriér i interiér, je to tedy vždy unikát. Icardiho kus se objevil na jeho Reelu na Instagramu, ale příspěvek už je pryč, níže ho můžete vidět aspoň na pozadí. Snad mu ještě zbyly nějaké peníze na jídlo, snad ano...

Nejdražší nové auto světa, Rolls-Royce Boat Tail, je s cenovkou přes 0,6 miliardy Kč drahý tak jako tak. Pro někoho s ani ne čtyřnásobným celkovým jměním je to ale extrémně drahý špás. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: Mauro Icardi@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.