Nejlegračnější na novém integrovaném WC v autě je nakonec značka, která si ho patentovala
Petr Prokopec
Rádi bychom vám řekli, že je 1. dubna, ale není, tohle je vážně míněný nápad. A nakonec proč ne, na rozdíl od mnoha nesmyslů řeší... No, řeší docela obyčejné životní patálie. Značka, která ho chce do svých aut instalovat, tím navíc konečně došla smyslu své existence.
Kdekdo se jistě v autě dostal do situace, kdy urgentně potřeboval vykonat tu či onu potřebu, zrovna ale nebyl a v situaci, kdy by to mohl elegantně vyřešit. Rada zastavit u krajnice a prostě si odskočit zní univerzálně, ale ne třeba v situaci, kdy stojíte v koloně na dálnici a kolem vás jsou stovky jiných lidí, kteří vidí na kilometr daleko od místa, kde stojíte, jakýmkoli směrem. Pokud tedy nestojíte třeba na mostě nebo v tunelu... V takové chvíli se jen vrtíte na sedačce, snažíte se protlačit pedály skrze podlahu a přemýšlí o tom, jak skvělé by to bylo, kdyby se sedadlo jako mávnutím kouzelného proutku proměnilo v toaletu.
Této myšlenky se chopila čínská automobilka. A pro Čecha je ironií osudu už její jméno - Seres Auto. Před pár dny byl totiž ze strany WIPO potvrzen a záhy i zveřejněn její patent, který podala v dubnu loňského roku a který počítá se záchodem, jenž si vozíte všude sebou. Ne však ve formě skládací papírové krabice, s jakou svého času v Top Gearu zápasil Jeremy Clarkson. Nejde pak dokonce ani o prkénko, které by bylo kupříkladu zapuštěné do zavazadelníku. Místo toho je s toaletou zkombinované přímo sedadlo.
Záchod je se s ním propojen kolejnicemi, po kterých jednu část posunete kupředu, zatímco druhá se odsune dozadu. Díky tomu Seres na velmi malém prostoru nabízí řešení „dva v jednom“, které není omezeno ani zvoleným pohonem. Mobilní toaletu je tedy možné instalovat do elektromobilů, kde je třeba počítat s bateriemi v podlaze, tak do spalovacích aut. Zda ale Číňané od patentu dojdou také k sériové výrobě, je ve hvězdách.
Zatím nevíme, jak má celé řešení dál fungovat, nebezpečného materiálu je třeba se nějak zbavit. A asi jen málokdo by totiž chtěl používat hlášku: „To nech ležet,“ ze snímku Na samotě u lesa. To jsou ale detaily, které jisté mají řešení, obecně se tu rýsuje cesta, jak v ožehavé situaci prostě jen odsunout sedadlo a... konat. Pro některé to bude znít utopicky, na přeplněném čínském trhu s auty ale je třeba se něčím odlišit. A i toto je cesta.
Patent automobilky Seres odhaluje pozoruhodně řešenou mobilní toaletu. Dokážeme si představit řadu situací, ve kterých by přišla vhod, třebaže by to nebylo moc časté. Foto: WIPO, CC0 Public Domain
Různé mobilní toalety použitelné i v autě jinak pochopitelně nejsou novum, žádná ale není integrovaná přímo do vozu. Foto: Shenzhen Yiluo Technology, tiskové materiály
Zdroje: QQ News, WIPO
