Nejlepší motor BMW už nový nekoupíte, ojeté auto s ním ale přijde na pár set tisíc a jede libově před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Podobným strojům doba nepřeje. Z nabídky v Evropě už se musel pakovat a v polovině letošního roku se za ním zavře voda i ve zbytku světa. Už to z něj dělá vzácnost a jeho projev je podobně výjimečný, přesto si hodnotu nedrží ani trochu.

BMW letos oznámilo, že po 30 letech definitivě zastaví výrobu a prodej dvanáctiválcových motorů. Pochopitelně se tak stane s koncem sedmičkové řady generace G11, která byla i u nás donedávna k dispozici také ve verzi M760Li, jíž se letos rozloučí se zbytkem světa. Je to smutný okamžik pro všechny příznivce velkých, noblesních motorů, konec výroby a prodeje nových vozů ale pochopitelně neznamená konec naděje se k podobnému vozu dostat.

Pokud se smíříte s jeho předchozí generací sedmičky s označením F01, můžete si takový stroj pořídit snad i překvapivě levně. Je to vzácnost svého druhu, v celé německé nabídce Mobile.de je pouhých 24 takových vozů nejen z Německa, navíc obvykle nemají bůhvíjak vysoké nájezdy. Přesto je možné jej pořídit za ceny už okolo 400 tisíc a okolo 700 tisíc Kč můžete pomýšlet na kusy po 1. majiteli se stavem tachometru zdaleka nedosahujícím ani 100 tisíc km.

Má smysl o takový vůz stát? Jeho koupě jistě obnáší svá rizika, projev tohoto modelu ale zůstává i 7 let po skončení výroby pořád stejně mimořádný. Nejlépe vám to ukáže video AutoTopNL níže, které zachycuje v akci na německé dálnici zachovalý kousek z roku 2012. Ten by měl mít k dispozici většinu ze svých 544 koní a 750 Nm točivého momentu a i s velkou luxusní limuzínou dokáže pořádně zahýbat.

Podívejte se na to sami níže, je to představení, které stěží obstará jakýkoli jiný motor. Takový osmiválec může být klidně ještě silnější a auto s ním rychlejší, ale zvuková noblesa dokonale vyváženého dvanáctiválce s maximem točivého momentu k dispozici od 1 500 do 5 000 otáček je prostě neopakovatelná. Mít něco takového aspoň chvíli k dispozici za cenu obyčejné Octavie, to musí znít pro každého nadšence chtě nechtě lákavě.

Někdejší vrchol nabídky BMW dnes i velmi zachovalý koupíte za pár set tisíc, přitom stále předvádí na Autobahnu nevídaně noblesní dynamické představení, jak se můžete přesvědčit níže. Foto: BMW

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.