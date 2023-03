Nejlepší ochrana proti hloupým zlodějům aut znovu zabrala, dva teenageři utekli od vozu jak sedláci od Chlumce před 5 hodinami | Petr Miler

Vše natočila kamera a nebýt to vlastně tristní, člověk by se pořízeným záběrům musel smát. Dotyční majiteli auto vrátili jako na zlatém podnose netknuté a sami si po svých vyrazili pro policejní pouta.

Dlouho platilo, že evropští zloději aut měli problémy spíše s ovládáním někdy nepříliš intuitivních automatů, v posledních letech se ale situace vyrovnává a stejně jako jejich „kolegové” z Ameriky, Asie nebo Austrálie bojují s ručním řazením. Auta s manuálem kupuje stále méně lidí a čím dál víc těch mladších se třemi pedály nikdy nepřijde do styku. Zloději mezi nimi nejsou výjimkou, takže s manuální převodovkou často neumí pracovat a pouhá přítomnost ručního řazení slouží jako nejlepší ochrana proti zlodějům. A protože inteligentní lidé obvykle nekradou, nejsou schopni si ani včas uvědomit, že kradou auto s „fofrklackem”, čímž se dostávají do úplně zbytečných problémů.

Může to znít jako pověra, dnešní příběh z praxe ale hovoří o něčem jiném. Jeho tragikomickými hrdiny jsou dva teenageři, kteří se rozhodli ukrást Subaru WRX v Germantownu v americkém Marylandu přímo před jeho domem jeho majitele. K vozu přistoupili hned poté, co s ním opustil budovu, aby jim auto vydal. Majitel chvíli odporoval, nakonec ale seznal, že auto mu nestojí za život nebo zdraví a raději se vzdálil. Zloději měli zdánlivé vyhráno, zjevně je ovšem nenapadlo, že vlastník ostrého japonského sedanu nemá problém s tím, aby si převodové stupně měnil sám. A do auta si tedy poručil manuální převodovku.

Výrostci tak sice do Subaru usedli a chvíli se s ním pokoušeli odjet, jak ale můžete vidět na přiložených záběrech, nedokázali vůz vůbec uvést do chodu. Po chvíli marného zkoušení tak raději auto nechali tam, kde do něj nasedli, a z místa činu zahanbeni prchli po svých. Zní to skoro neuvěřitelně, sami ale můžete vidět, že přesně tak se to odehrálo.

Aby toho pro dotyčné nebylo málo, skoro okradený majitel na ně zavolal policii, která je po krátce po ostudném incidentu vypátrala na nedalekém místě. Mladiství se pokusili utéct, ale po „krátkém pronásledování“ byli podle policie „urychleně vzati zadrženi“. Podle policejního oddělení okresu Montgomery byli 16letý mladík z Rockville a 17letý mladík z Washingtonu D.C. zatčeni, zůstávají ve vazbě bez možnosti propuštění na kauci a bude s nimi zacházeno jako s dospělými.

Byli tedy obviněni z krádeže auta a ze spiknutí vedoucímu ke krádeži. Můžeme jen doufat, že jim tato zkušenost poslouží jako cenná lekce správného přístupu k cizímu majetku a podobných akcí se do budoucna vystříhají. Ve vězení, které je stěží mine, by si také mohli přečíst něco o tom, jak řídit vůz s manuální převodovkou...

Zloději chtěli obrat majitele o jeho Subaru, jenže tento muž měl ve voze ruční řazení. A to se ukázalo být opět nepřekonatelnou ochranou, jak můžete vidět níže. Ilustrační foto: Subaru

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

