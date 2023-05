Nejlevnější „plnotučný” sporťák Ferrari zní jako vysavač, na 340 km/h je ale za 28 sekund před 4 hodinami | Petr Miler

V soutěži o nejkrásnější zvukový projev je tohle Ferrari předem ztracené, třebaže jeho předchůdci mohli a mohou pět ódy sami na sebe. Pokud jde ale o dynamiku, je třeba smeknout klobouk, tohle auto jede.

Ferrari 296 GTB se prodává už druhým rokem, a tak nelze říci, že by šlo o novinku v jakémkoli smyslu tohoto slova. Přesto má čím zaujmout. Ačkoli se s cenovkou začínající okolo 6,2 milionu Kč nepochybně nejedná o levný vůz, po konci modelů F8 Tributo a Portofino M je vedle poněkud salónního typu Roma nejlevnějším plnotučným sporťákem značky. A s kombinovaným výkonem 830 koní slibuje opravdu zajímavý poměr ceny a dynamiky.

Fanoušci značky na něj po nějaký čas hleděli skrz prsty, neboť jde o první model od roku 1974 vybavený pouze šestiválcovým motorem. Když ale přišel s takovou výkonovou náloží, leccos mu odpustili. A onen výkon není jen číslo na papíře, jak vám nejlépe přiblíží přiložené video od kolegů z německého Sport Auta, kteří 296 GTB vytáhli na letiště a převedli jeho akceleraci až k maximální rychlosti.

Výsledkem je tedy ukázka zrychlení z 0 na 340 km/h, které se odehraje pomalu lusknutím prstu. Pilot na dráze dosáhne maximální možné rychlosti za pouhých 28 sekund, všechno ostatní se stane podstatně dřív. Na dvoustovce je auto kolem 7 sekund, na třístovce asi za 15 vteřin, to jsou úchvatné hodnoty.

Ale co zvuk? Ten byl u Ferrari též historicky důležitý, byl to pro ně jeden z definujících elementů. Seděl jsem za volantem Ferrari v životě jen párkrát a zážitek to byl už na místě, když se za vámi za zvuku rozzuřené pily roztočí atmosféricky plněný motor do 8 tisíc otáček dřív, než stačíte zaklít. S turbomotory Ferrari o část tohoto kouzla přišla, až 296 GTB je ale turbohybrid z dob filtrů pevných částic a jeho zvuk je opravdu velké zklamání. Přirovnání k vysavači není od věci, z auta není slyšet skoro nic.

Lapat po dechu tak můžete leda při pohledu do oficiálních údajů o spotřebě. Auto je plug-in hybrid s tradičně vylhanou spotřebou benzinu, která ignoruje spotřebovanou elektřinu. Automobilka tak udává apetit 6,4 l benzinu na 100 km v kombinovaném cyklu, což je skutečně dobrý vtip, nyní ale automobilka musí udávat také spotřebu elektřiny, která je - podržte se - změřena na 140 kWh na 100 km!

Možná vám kilowatthodiny nic neřeknou, přepočítat je na spotřebu paliva ale není těžké. I pokud budeme počítat s optimističtější 35% efektivitou spalovacího motoru, je ekvivalentem 1 litru spotřebovaného benzinu 3,01 kWh elektřiny. Oněch 140 kWh pak odpovídá spotřebě 46,5 l benzinu na 100 km. To jen připomíná, k jakým zvrácenostem ohnuté bruselské normy vedou. Pro Brusel je to totiž libovolné množství spotřebované elektřiny 0 g CO2/km, protože elektřina přece vzniká ze vzduchu, že. Výrobci si pak mohou u dobíjecích hybridů pomáhat elektřinou jakkoli chtějí, neboť tím pro ně nevzniká žádný ekonomický problém. Vítejte v EU.

Ferrari 296 GTB je technicky i vizuálně pozoruhodné auto, jeho dynamika bere dech. Jeho zvukový projev je ale neskutečně mdlý, udávaná spotřeba pak vyloženě nestoudná, ovšem normami EU tolerovaná. Foto: Ferrari

