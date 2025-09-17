Nejméně jeden člověk používá zdánlivě absurdní terénní sporťák Lamborghini k tomu, k čemu byl stvořen
Petr ProkopecOff-roadová verze supersportovního kupé vznikla jen v 1 499 kusech a působí od začátku dojmem auta, se kterým se zámožní majitelé budou leda předvádět v městském provozu. V Mexiku se ale odehrálo něco neskutečného.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Nejméně jeden člověk používá zdánlivě absurdní terénní sporťák Lamborghini k tomu, k čemu byl stvořen
včera | Petr Prokopec
Off-roadová verze supersportovního kupé vznikla jen v 1 499 kusech a působí od začátku dojmem auta, se kterým se zámožní majitelé budou leda předvádět v městském provozu. V Mexiku se ale odehrálo něco neskutečného.
V roce 2019 se Lamborghini rozhodlo světu ukázat, že se supersporty se dá jezdit i jinde než po hladkém asfaltu závodní dráhy. Italové tehdy představili koncept Huracán Sterrato, který se dočkal zvýšení světlé výšky o 47 milimetrů. Zároveň došlo na rozšíření rozhodu kol, což si vyžádalo úpravy karoserie. Ta ostatně byla modifikována také s ohledem na zvýšení nájezdových úhlů. A aby toho nebylo málo, značka přišla také se speciálními koly a pneumatikami, stejně jako s ochrannými pláty podvozku.
Poměrně překvapivě nešlo o výstřel do tmy, místo toho o tři roky později dorazilo Sterrato také v produkční verzi. Ta se oproti konceptu prakticky nelišila, dostala ovšem dostala do vínku jízdní režim Rally, který optimalizuje nastavení podvozku a pohonu všech kol pro jízdu v blátě, písku či na šotolině. Celkově bylo vyrobeno jen 1 499 kusů této verze, která navíc byla posledním modelem značky, u kterého byl použit atmosférický desetiválcový motor bez jakékoli formy hybridizace.
Když k tomu všemu ještě přihodíme adekvátní cenu, nebylo od věci se domnívat, že se téměř celá produkce bude schovávat hlavně v garážích a klimatizovaných halách. A když už se někde objeví, bude to v místech typu Pařížská ulice v Praze. O to větším překvapením je, že minimálně jeden majitel se rozhodl Sterrato používat přesně k tomu účelu, k jakému bylo stvořeno - tedy k jízdě po nezpevněných cestách a terénu vůbec. Desetiválcové kupé tedy vidíme, jak v jednu chvíli pomalu celé zmizí pod vodou, aby následně zamířilo na prašnou cestu.
Italský vůz byl při off-roadovém řádění nachytán v mexické Sonoře, což už tak překvapivé není - do Ameriky zamířila zhruba třetina z celé produkce. Prakticky celá byla zamluvena dopředu, stejně jako se téměř všechny kousky dočkaly nemalé individualizace. Po stránce motorické ovšem vždy svou práci odváděl motor V10 naladěný na 610 koní, s nímž kupé zvládá stovku za 3,4 sekundy. Jeho nejvyšší rychlost však byla omezena na 260 km/h. To by na poli mohlo stačit, co myslíte?
Sterrato je sice po stránce maximálního tempa nejpomalejší verze Huracánu, na druhé straně však díky zvýšenému podvozku umožňuje trochu jiné řádění. A minimálně jeden člověk tuto limitku používá tak, jak se sluší a patří. Foto: Lamborghini
Zdroj: Mexico.exoticcars@Instagram
Bleskovky
- Nejdražší Bugatti historie je prodáváno s pomocí fotek, za které by se styděli i lidé inzerující na Bazoši
dnes
- Nejméně jeden člověk používá zdánlivě absurdní terénní sporťák Lamborghini k tomu, k čemu byl stvořen
včera
- Němec si udělal zjevně legrační napodobeninu policejního vozu s nápisem Folizei, udělali u něj domovní prohlídku a auto mu sebrali
16.9.2025
Nové na MotoForum.cz
- Testy WSBK - Jerez 2. den včera 19:37
- Honda WN7: elektrický motocykl včera 12:45
- Testy WSBK - Jerez 1. den 16.9.2025
- Test MotoGP v Misanu 15.9.2025
- Ducati Diavel V4 RS a Multistrada V4 RS 2026: absolutní vášeň 15.9.2025
Nejnovější články
- VW Touareg se nakonec vrátí, na povahu nástupce se ale radši ani neptejte, to nechcete slyšet
před 4 hodinami
- Legendu Fordu zařízli po čtyřech generacích, o to levněji ji dnes koupíte ojetou. Za své ceny nabízí hromadu muziky
před 7 hodinami
- Jindy spořádaní Kanaďané začali ve velkém demolovat stacionární radary, sami politici už říkají, že jsou to skrytí výběrčí daní
před 8 hodinami
- Mercedes neuhne, pořád špičkově prodávanou třídu A zařízne už příští rok bez jakéhokoli nástupce
před 10 hodinami
- Potápějící se Nissan si našel novou oběť úsporných opatření, opěrky hlavy
před 11 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva