Nejméně jeden člověk používá zdánlivě absurdní terénní sporťák Lamborghini k tomu, k čemu byl stvořen

Off-roadová verze supersportovního kupé vznikla jen v 1 499 kusech a působí od začátku dojmem auta, se kterým se zámožní majitelé budou leda předvádět v městském provozu. V Mexiku se ale odehrálo něco neskutečného.

Nejméně jeden člověk používá zdánlivě absurdní terénní sporťák Lamborghini k tomu, k čemu byl stvořen

včera | Petr Prokopec

Nejméně jeden člověk používá zdánlivě absurdní terénní sporťák Lamborghini k tomu, k čemu byl stvořen

Foto: Lamborghini

Off-roadová verze supersportovního kupé vznikla jen v 1 499 kusech a působí od začátku dojmem auta, se kterým se zámožní majitelé budou leda předvádět v městském provozu. V Mexiku se ale odehrálo něco neskutečného.

V roce 2019 se Lamborghini rozhodlo světu ukázat, že se supersporty se dá jezdit i jinde než po hladkém asfaltu závodní dráhy. Italové tehdy představili koncept Huracán Sterrato, který se dočkal zvýšení světlé výšky o 47 milimetrů. Zároveň došlo na rozšíření rozhodu kol, což si vyžádalo úpravy karoserie. Ta ostatně byla modifikována také s ohledem na zvýšení nájezdových úhlů. A aby toho nebylo málo, značka přišla také se speciálními koly a pneumatikami, stejně jako s ochrannými pláty podvozku.

Poměrně překvapivě nešlo o výstřel do tmy, místo toho o tři roky později dorazilo Sterrato také v produkční verzi. Ta se oproti konceptu prakticky nelišila, dostala ovšem dostala do vínku jízdní režim Rally, který optimalizuje nastavení podvozku a pohonu všech kol pro jízdu v blátě, písku či na šotolině. Celkově bylo vyrobeno jen 1 499 kusů této verze, která navíc byla posledním modelem značky, u kterého byl použit atmosférický desetiválcový motor bez jakékoli formy hybridizace.

Když k tomu všemu ještě přihodíme adekvátní cenu, nebylo od věci se domnívat, že se téměř celá produkce bude schovávat hlavně v garážích a klimatizovaných halách. A když už se někde objeví, bude to v místech typu Pařížská ulice v Praze. O to větším překvapením je, že minimálně jeden majitel se rozhodl Sterrato používat přesně k tomu účelu, k jakému bylo stvořeno - tedy k jízdě po nezpevněných cestách a terénu vůbec. Desetiválcové kupé tedy vidíme, jak v jednu chvíli pomalu celé zmizí pod vodou, aby následně zamířilo na prašnou cestu.

Italský vůz byl při off-roadovém řádění nachytán v mexické Sonoře, což už tak překvapivé není - do Ameriky zamířila zhruba třetina z celé produkce. Prakticky celá byla zamluvena dopředu, stejně jako se téměř všechny kousky dočkaly nemalé individualizace. Po stránce motorické ovšem vždy svou práci odváděl motor V10 naladěný na 610 koní, s nímž kupé zvládá stovku za 3,4 sekundy. Jeho nejvyšší rychlost však byla omezena na 260 km/h. To by na poli mohlo stačit, co myslíte?


Nejméně jeden člověk používá zdánlivě absurdní terénní sporťák Lamborghini k tomu, k čemu byl stvořen - 1 - Lamborghini Huracan Sterrato 2025 nove ilustracni foto 01Nejméně jeden člověk používá zdánlivě absurdní terénní sporťák Lamborghini k tomu, k čemu byl stvořen - 2 - Lamborghini Huracan Sterrato 2025 nove ilustracni foto 02Nejméně jeden člověk používá zdánlivě absurdní terénní sporťák Lamborghini k tomu, k čemu byl stvořen - 3 - Lamborghini Huracan Sterrato 2025 nove ilustracni foto 03
Sterrato je sice po stránce maximálního tempa nejpomalejší verze Huracánu, na druhé straně však díky zvýšenému podvozku umožňuje trochu jiné řádění. A minimálně jeden člověk tuto limitku používá tak, jak se sluší a patří. Foto: Lamborghini

Zdroj: Mexico.exoticcars@Instagram

Petr Prokopec

