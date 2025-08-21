Nejmíň oblíbené Porsche 911 v té správné verzi na Autobahnu ukázalo, že i na něm je co milovat a obdivovat
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Když v roce 1997 došlo na debut Porsche 911 generace 996, nejvěrnějším fanouškům značky vstávaly vlasy hrůzou na hlavě. Tehdejší novinka se totiž dočkala podivně vyhlížejících oválných světel. Ta byla navíc zasazena do blatníků, které nebyly tak výrazné jako u předchůdce. Co však bylo ještě horší, automobilka přešla z chlazení vzduchem na vodou chlazené motory, což přineslo svá pozitiva, ale také negativa, mj. ztrátu typického zvukového projevu. Pro řadu lidí tak generace 996 nikdy nebyla skutečným Porsche 911.
Osmadvacet let po debutu je část stesků zapomenuta, populární generací 911 ale 996 pořád není. Nad světly se stále vznáší otazníky, design celkově není moc nadčasový, změny pod kapotou ale už drásají málokoho. Mimo jiné i proto, že u novějších generací udělala značka ještě daleko více nepopulárních změn. Došlo totiž třeba na nahrazení hydraulického řízení elektrickým, přibyla celá řada asistenčních systémů a uvnitř je třeba počítat s nemalou digitalizací. 911 je pak sice i prostornější a bezpečnější, to však puristy také neohromí.
Generace 996 si přesto postupně získává na respektu. A některé verze už ho mají vrchovatě, přičemž GT2 rozhodně patří mezi ně. Porsche přitom toto označení použilo teprve podruhé, poprvé však tento derivát od počátku stavělo jako silniční a nikoli jako homologační. Stejně jako u generace 993 však značka sáhla po přeplňovaném motoru, který skrze šestistupňový manuál roztáčel pouze zadní kola, a tak vůz znovu vyžadoval opravdu pevnou ruku.
Jaká je jízda v této ikoně po jednom čtvrtstoletí, se rozhodli ukázat lidé z kanálu AutoTopNL na Youtube. Ti si nejprve střihnou pár kilometrů po okreskách, než zamíří na Autobahn, kde se GT2 poměrně snadno dostane nad magickou třístovku. Skrze volant přitom soustavně předává řidiči dostatek informací, což se u většiny moderních aut - i těch sportovních - už nevidí. Přišla definitivně doba, kdy si generace 996 zaslouží už jen palce směřující vzhůru? Asi ne, ale blíží se, blíží, v tomto případě rychlostí verze GT2...
911 GT2 generace 996 vypadala skoro stejně jako tehdejší Turbo, vůči němu se však lišila pevným zadním křídlem. Pod ním se pak nacházelo nejprve 462 a posléze 483 koní, jež mířily pouze na zadní kola. Nad touhle 996 už dnes ohrne nos málokdo. Foto: Porsche
Zdroj: AutoTopNL@Youtube
