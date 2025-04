Nejnadějnější nováček letošní Formule 1 přelstil italské zákony, svůj víc jak 600koňový Mercedes může řídit okamžitě včera | Petr Miler

Divili jsme se, že k dosažení pro něj lepšího stavu věci nevyužil „českou cestu”, ty italské ale nakonec bývají podobné. Andrea Kimi Antonelli tak může ve svých 18 letech po silnicích jezdit s vozem, o jehož řízení mohou jeho italští vrstevníci jen snít.

Teprve včera jsme psali o tom, že nejnadějnější nováček letošní sezóny Formule 1, Ital s poněkud žensko-finským jménem Andrea Kimi, dostal od Mercedesu nové auto. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, automobilky využívají pilotů špičkových motoristických disciplín k propagaci svých produktů už dekády, v tomto případě ale zarazila kombinace zvoleného vozu a věku toho, kdo s ním má jezdit.

Jak se dozvídáme přímo od italského zastoupení Mercedesu, původní informace centrály o předání auta byly poněkud nepřesné. Tedy nepřesné... My jsme si z průvodních fotek domysleli, že A. K. Antonelli dostal model AMG GT 63 S Coupe v provedení Motorsport Collectors Edition, v jeho případě se ale pouze účastnil propagačního focení. Reálně se Antonelli dočkal „obyčejného” AMG GT 63 S Coupe, což je technicky to samé auto, akorát není vyvedeno v barvách týmu Formule 1, ale v běžně dostupném matně modrém laku.

Jen kvůli tomu bychom ale „Antoníčkovi” a jeho novému vozu další článek nevěnovali, souběžně jsme se dozvěděli ještě něco jiného. Původně jsme se pozastavovali nad tím, proč Mercedes italskému juniorovi takové auto vůbec dává, neboť od loňského prosince má být majitelem italského řidičského průkazu, který takto nezkušenému pilotovi (zde tedy jen s běžným provozem, že?) nedává možnost legálně řídit vůz s poměrem výkonu a hmotnosti přes 105 koní na tunu. A podivili jsme se, že si tedy neudělal řidičák jinde, to by byla ta pravá česká cesta. Možná by to neřešilo omezení platící v Itálii (nevíme, jak je přesně koncipován zmíněný zákon, zda jde o omezení na úrovni ježdění v zemi nebo jde o limit řidičského oprávnění), ale minimálně v jiných zemích by mu kombinace řidičáku bez limitu a lokálních pravidel bez limitu ježdění s takovým autem dovolila.

Jak ale informuje Auto Motor und Sport, přesně takové cesty Antonelli využil. A to velmi přímočaře - dělat si řidičák třeba v Německu by pro něj mohlo být vzhledem k jazykové bariéře a specifickým pravidlům obtížné, jako Ital ale využil autonomie San Marina, které vydává své vlastní řidičáky a má svá vlastní pravidla neomezující mladé šoféry, ale současně se tam mluví italsky a silniční zákony jsou prakticky totožné. Jak už padlo, v Itálii mu to pomoci nemusí, ale třeba v Německu nebo ve Velké Británii...

Vskutku české řešení, co říkáte? Někdy máme pocit, že Československo byl historický omyl, „Českoitalsko” je ten stát, který měl kvůli blízkosti uvažování Čechů a Italů v některých věcech vzniknout...

„Antoníček” nakonec dostal trochu jiný Mercedes-AMG GT. A možná si s ním i zajezdí po silnicích, trn z paty mu - alespoň někde - vytrhne řidičák získaný v San Marinu. Foto: Mercedes-Benz Italia

Zdroje: Mercedes-Benz Italia, Auto Motor und Sport

Petr Miler

