Nejnáročnější okruh má nového krále hanby, nabourat zvládl dřív než 7 sekund po startu dnes | Petr Miler

Dnes už legendární video s návštěvou Nordschleife, které končí nehodou sedm sekund po vjetí na trať, se zdálo být nepřekonatelným dokladem záludnosti této trati. Nyní ale někdo zvládl nabourat za sekundy dvě.

Doplněno: Stalo se, co se muselo stát, na internetu se objevilo video, které zachycuje i samotný incident. Vše se skutečně odehrálo přesně tak, jak popsal autor původně publikovaných záběrů, ty nové jsme doplnili mezi přiložená videa jako první.

Pokud se alespoň trochu intenzivněji zajímáte o Severní smyčku Nürburgringu, nemohla vaší pozornosti uniknout některá z mnoha kopií videa „7 Seconds Ring King” nebo „7 Seconds Ring Master”, které koluje po internetu možná už 20 let. Níže jej můžete vidět nahrané v roce 2007 - originál to není, ale to podstatné pořád zachycuje.

Je to tragikomický snímek se dvěma nadšenci zřejmě z Velké Británie, kteří na okruh přijeli ve starém BMW 325i a pustili na něj alternativním vjezdem u Adenau. Z videa je patrné, jak se radují, že jsou konečně na tom slavném Ringu, řidič ale na mokré trati hned v první zatáčce ztratí kontrolu nad vozem a v nízké rychlosti havaruje. Je to samozřejmě smutné a nikomu to nepřejeme, je ale těžké se tomu nezasmát. Vezměte si, že dotyční se na místo táhli stovky kilometrů a když konečně s nadšením vyrazili na slavnou trať, ukázala jim přesně po 7 sekundách, proč je tím, čím je. Nikomu se tehdy nic nestalo, byl to drobný karambol, video ale vstoupilo do dějin.

Od té doby se po všechny ty roky zdálo nemožné, že by takový výkon někdo překonal. Byla to nehoda skutečně v první zatáčce hned po vjetí na trať, navíc po startu z místa, kde tolik lidí své kolo nezačíná. Za standardním vjezdem u Nürburgu následuje v podstatě dlouhá rovina, na které se snad ani nabourat nedá. To jsme si tedy alespoň dodnes mysleli, teď už si to nemyslíme.

Tamní rutinér, který si na internetu říká XThiloX, totiž zachytil na video nového „krále” okruhu, který podle jeho slov vydržel na trati přesně 2 sekundy. Někdo byl zjevně za standardním vjezdem na trať tak neopatrný či nešikovný, že ztratil kontrolu nad autem - podle všeho Mercedesem-AMG C63 S - hned při první akcelerace úseku, poslal jej do smyku a přídí skončil ve svodidlech. Samotná nehoda na videu k vidění není, tušíme ale, že je to jen otázka času. To by bylo, aby nový „Ring King” unikl pozornosti dalších objektivů, třebaže zrovna v tomto místě není mnoho důvodů cokoli natáčet...

Nepochybujeme o tom, že Mercedes-AMG C63 S umí být záludné auto, ale poslat ho do svodidel 2 sekundy po vjezdu na Nordschleife na rovném úseku? Tu už chce kumšt. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: XThiloX@Facebook

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.