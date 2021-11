Nejnovější Ferrari se „skrytými mrkačkami” a extrémním motorem bez turba se ukázalo v akci před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Až 840 koní z motoru točícího 9 500 otáček za minutu zní v autě s připodobněním vyklápěcích světel v roce 2021 jako žert, jenže to není žert. Nejnovější Ferrari za 51 milionů nabízí obojí a hned se ukázalo i v akci na okruhu.

Ferrari pořád umí postavit auto, ze kterého vám spadne čelist, to už je po uplynulém víkendu jisté. Italská značka odhalila nejnovější model z řady Icona a byť jeho design nemusí být po chuti každému, technika prostě ano. Nedokážeme si představit nadšeného automobilistu, kterého by nedostávala do mrákot představa nejsilnějšího silničního motoru historie Ferrari, který bez přeplňování doluje z dvanáctiválce o objemu 6,5 litru uloženého před zadní nápravou 840 koní. A točí při tom až 9 500 ot./min.

Není to navíc jediný výjimečný aspekt, řada nových vychytávek se postarala o to, že jde o aerodynamicky nejefektivnější silniční vůz značky, který byl navíc i značně odlehčen. Konkrétní hmotnost neznáme, dynamiku ano - zrychlení z 0 na 200 km/h za 7,4 sekundy řadí vůz mezi absolutní smetánku, i když použitou technikou vůbec nejde s dobou. Do minulosti ostatně hledí i řešením předních světel - ta si tak trochu hrají na vyklápěcí, což bylo řešení, které zejména v 80. a 90. letech minulého století definovalo dobové supersporty.

To všechno jsme si ale už řekli, nově vám můžeme ukázat video z víkendové akce Ferrari Days na okruhu v Mugellu, na němž se ukázala celá řada historicky významných strojů značky, nevyjímaje smečku monopostů Formule 1. Mezi nimi se ale v čase od asi 6 minut a 25 sekund ukazuje právě SP3 Daytona v doprovodu historických typů, na které se snaží designově navázat. To víte, ef-jednička to pořád není, ale žasnout je nad čím.

Podívejte se na to sami, my pro dnešek dodáme už jen tolik, že Ferrari s SP3 Daytona neřeklo na tomto poli poslední slovo. Chystá další speciální modely navazující na legendy minulosti, které mají opět dostat motory V12 bez přeplňování, neboť právě ty Ferrari historicky definují nejvíce. Více ale automobilka pro tuto chvíli odhalit nechtěla, budeme si tedy musel počkat, čím přesně bude typ SP4, jak se další vůz z řady Icona nejspíše bude jmenovat.

Ferrari SP3 Daytona je fascinující stroj, hlavně pak po technické stránce. Níže jej můžete vidět v první akci na okruhu v Mugellu. Foto: Ferrari

Zdroje: 19Bozzy92@Youtube, Autocar

Petr Miler

