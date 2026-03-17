Nové Lamborghini potvrdilo svou marnost, podlahu s ním vytřel „americkej kýbl" za míň než polovinu, ač vše hrálo proti němu
Petr ProkopecChápeme, že pro spoustu lidí bude pořád atraktivnější lesk tradiční italské značky, technicky je ale tohle auto nesmysl s naprosto zbytečnou nadváhou. A srovnání s Chevroletem Corvette ZR1 to jen potvrzuje.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Nové Lamborghini potvrdilo svou marnost, podlahu s ním vytřel „americkej kýbl” za míň než polovinu, ač vše hrálo proti němu
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Chápeme, že pro spoustu lidí bude pořád atraktivnější lesk tradiční italské značky, technicky je ale tohle auto nesmysl s naprosto zbytečnou nadváhou. A srovnání s Chevroletem Corvette ZR1 to jen potvrzuje.
Pokud patříte mezi dříve narozené, možná si vzpomenete na show „Ptejte se mně na co chcete, já na co chci odpovím...”, se kterou herec a bavič Miroslav Donutil objížděl republiku. Majitelé nového Chevroletu Corvette ZR1 by mohli začít realizovat jeho automobilovou obdobu, která by nesla název „Postavte se na startovní čáru s čímkoli chcete, já vás kdykoli porazím”. Vítězná trajektorie osmiválcového amerického supersportu totiž ani v nejmenším nekončí, místo toho jen přibývá jmen, které si maže na chleba.
Jeho nejnovější oběť není nečekaná, jde o kandidáta na „ekologickou lež roku” a jeden ze symbolů otylosti moderních aut, tedy Lamborghini Temerario. To pro nás nepochopitelně přešlo na hybridní pohon, který z něj v akceschopném stavu s posádkou a zavazadly dělá snadno dvoutunové auto pro dva, které navzdory vysokému kombinovanému výkonu prostě neodevzdává výkony, jaké byste od takového vozu čekali. Jeho maximální dynamika v určitých disciplínách není zlá, je ale dočasná a trochu ohnutá přes koleno. Když v testech Temeraria dojde na komplexnější disciplíny, odchází s velkou nepořízenou.
Tak půjde aspoň o krále sprintů? No, už asi tušíte, že ne. Zmíněná ZR1 totiž zamířila do přímého souboje právě s Lamborghini Temerario, které podobně jako nedávno poražené Ferrari SF90 páruje osmiválec s hybridní technikou. K dispozici má maximálně nemalých 920 koní, navíc zvolil příplatkový paket Alleggerita, který sráží hmotnost o 25 kg (to je pecka, že?). I tak je ovšem Lambo oproti Chevroletu v nevýhodě - s čistě spalovacím pohonem je s 1 660 kg výrazně lehčí a jeho 1 079 koní je k dispozici neustále. Nemíří ovšem na všechna čtyři kola.
To Lambo ve sprintu silně favorizuje, navíc je třeba dodat, že používá osmistupňový dvouspojkový automat Graziano, který je vyráběn na míru vrcholným supersportům. Corvette pak sice disponuje obdobnou skříní, za tou však stojí Tremec. Tedy firma, která se specializuje na muscle cars, vysoký točivý moment a zejména spolehlivost. Pokud pak ještě do celé rovnice zahrnete sofistikovanější systém kontroly startu na straně Lamborghini, jsou veškeré papírové výhody Corvette víceméně smazány.
Přesto všechno ale i Temerario již patří mezi poražené, neboť čtvrtmíli dokázalo zajet nejrychleji za 9,73 sekundy. ZR1 oproti tomu dosáhla času 9,52 sekundy. Ve srovnání s lednovou rozjížďkou, kdy šlo o jiný exemplář v rukou jiného řidiče, si tedy pohoršila. Za tím ovšem stojí jiné počasí, které na dragstripové dráze Brandeton Motorsports Park ležící na Floridě panovalo.
Temerario se navíc při dvou závodech ani neodlepilo z místa, nejspíš i proto, že jeho majitel jej má teprve týden a ještě plně nezvládá spletitost jeho elektronických systémů. Což je tak trochu nešvar dnešní doby, neboť zatímco dříve jste si schopnosti pilovali jen a pouze na závodní dráze, dnes musíte mít pomalu doktorát, abyste zvládli prostudovat veškeré uživatelské příručky. Za to pak platíte skoro 12 milionů korun, zatímco Corvette vychází na méně než polovinu.
Majitele Lamborghini tak může těšit leda to, že lidé pěli chválu na fialový lak Viola Pasifae, který pro svůj kousek zvolil. Snad nečekal víc, Temerario je dnes králem otylosti, ne rychlosti.
Lamborghini Temerario si lepší jméno nedělá, s pohonem 4x4 dokonce ani v přímce a s pevným startem... Foto: Lamborghini
...neodkáže porazit Chevrolet Corvette ZR1 jen s pohonem zadních kol. Foto: Chevrolet
Zdroj: Wheeler@Youtube
