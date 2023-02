Nejnovější ostrý kombík BMW ukázal, co dokáže na Autobahnu, rychleji ledničku hned tak nepřevezete před 3 hodinami | Petr Miler

Není to nejrychlejší kombík světa, s maximálkou 290 km/h k němu ale nemá daleko. A v poměru výkonu, ceny a užitné hodnoty je to jeden z vrcholů svého druhu. Na rychlostně neomezené německé dálnici předvedl, co dokáže klidně i s ledničkou v kufru.

BMW se ostrým kombíkům povětšinou vyhýbalo a vlastně i dál vyhýbá. Jasně, rychlých Touringů této značky si můžete koupit nespočet, pokud byste ale zatoužili po kombi od divize M, moc toho na výběr nemáte. V minulosti přišla M5 E34 a prodala se jí hrstka. Pak M5 E61 a prodala se jí znovu hrstka. Později BMW na tento, pro něj poněkud tenký led už nevstupovalo, až se do vedení divize M dostal Franciscus van Meel původem od Audi. A to víte, Audi a ostré kombíky, to už jde dohromady mnohem lépe.

Van Meel je přesvědčen, ze je prodá i pod hlavičkou BMW M, a tak pod kotlem takových typů řádně přitápí. S další generací se má vrátit i M5 Touring, aktuálně je ale jedinou dostupnou možnosti M3 Touring generace G81. A byť její vzhled je pořád stejně podivně „bobří”, technicky má co nabídnout.

Motor 3,0 biturbo s až 510 koňmi, který míří na kola obou náprav, to nezní špatně. Osmistupňový automat s hydrodynamickým měničem už zní hůř, hmotnost 1 865 kg, která je ještě o asi 80 kg vyšší než u sedanu, je pak trochu děsivá. Z vlastní zkušeností ale víme, že aktuální M3 ji při jiné než hraniční jízdě maskuje docela dobře a svým jízdním projevem přinejmenším neodpuzuje.

V případě akcelerace a maximální se pak rozhodně nemá za co stydět. S příplatkovým omezovačem jede až 290 km/h a na stovce má být za 3,6 sekundy, to vše se zavazadlovým prostorem 500 až 1 510 litrů. Existují i větší kombíky, ale takto rychlé? Za pořád ještě nějak akceptovatelných 2 626 000 Kč? Nezní to špatně. Jak tohle auto jede v praxi na rychlostně neomezeném Autobahnu, vám ukáže video níže. Menší ledničku skutečně pojme, rychleji než takto ji hned tak skutečně nepřevezete.

Tohle je historicky první ostrý kombík řady 3, který BMW stvořilo. Vypadá docela... svalnatě. A právě své svaly ukazuje na videu níže. Foto: BMW

