Nejoblíbenější produkt VW nestrádá. Jeho loňské prodeje se dokonce vyšplhaly na rekordní úroveň, za vším hledejte cenu

/ Foto: Volkswagen

Volkswagen ho vyrábí už 52 let bez větších změn a evidentně ani nemá důvod k nim přistupovat. Jen loni si našel přes 8,5 milionu kupců, jistě i proto, že stojí asi 450 Kč za... kilo. Jde totiž o párek, jehož obliba ani ve složitějších časech zřetelně neklesá, právě naopak.

Německý automobilový gigant nemá v záloze mnoho dobrých zpráv, o které by se mohl podělit. Jeho prezentace loňských výsledků byla plná bolestivých čísel, zmínkou o mohutném propadu zisků počínaje a výčtem potenciálně zavíraných továren konče. Jeden velmi pozitivní výsledek se ale přece jen najde a týká se dokonce toho nejprodávanějšího produktu firmy.

Takže Golf valí? Nenechte se zmást, jak vypichuje agentura DPA, ve výsledcích VW se skví jeden opravdu skvělý výsledek - automobilka prodala 8 552 000 kusů... párků. Tím byl překonán nejen loňský odbyt, ale i předchozí rekord z roku 2023, a to o víc než 200 000 prodaných kusů za 12 po sobě jdoucích měsíců.

O párcích VW jste možná slyšeli, někteří jim říkají klobásky, jiní currywurst, my bychom je mohli překřtít hezky česky na „karibuřt” - patrně něco jako debrecínské párky. Tak či onak je to skutečně produkt Volkswagenu, který automobilka začala vyrábět primárně kvůli zásobování svých kantýn. Jeho popularita ale dosáhla takové úrovně, že jej prodává komukoli a není problém jej pořídit v německých e-shopech za asi 450 Kč za kilo.

Je to už poměrně dlouhá tradice, vlastní karibuřt VW vyrábí už od roku 1973 a jeho klobásky i s „kompatibilním” kečupem jsou nabízeny jako oficiální „náhradní díl” s vlastním produktovým číslem v sadách, které můžete vidět níže. A i po 52 letech v prodeji valí. Inu, když mají lidé hlouběji do kapsy, vezmou k večeři zavděk i „lidovým párkem”, to je zřejmé.

Tohle je neprodávanější Volkswagen, loni na rozdíl od většiny zbytku nabídky slavil rekordní rok. Gratulujeme. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, DPA

