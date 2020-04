Asi nejošklivější auto historie upravené ve stylu filmové legendy vypadá překvapivě dobře před 9 hodinami | Petr Miler

Udělat z tohoto auta něco krásného je zřejmě z podstaty nemožné, zmírnit jeho neatraktivitu ale zjevně není zase tak složité, stačí trocha make-upu.

Moje partnerka říká, že muži to mají v životě složitější. Když se narodí vizuálně neatraktivní, musí se s tím naučit žít, pokud tedy nechtějí podstoupit plastickou operaci. Zatímco když podobný osud stihne ženu, trocha profesionálního líčení to vždy spraví. Nebral jsem nikdy toto tvrzení moc vážně, možná na něm ale přece jen něco bude.

Ke změně pohledu mě přivedla práce grafika, který se na internetu prezentuje pod přezdívkou Abimelec Design a nejnověji se pustil do úprav Pontiacu Aztek. Vůz, který pravidelně „vítězí” v anketách o nejošklivější auto historie, se opravdu nenarodil jako krasavec a obvykle se mu designéři snaží pomoci rozsáhlými úpravami celé vzhledové koncepce, nazvěme to plastickou operací. Možná ale opravdu stačí jen make-up.

Abimelec s autem opravdu neprovedl nic dramatického, v podstatě ho jen vyladil ve stylu Pontiacu Firebird Trans Am, tedy zvláštní verze Firebirdu, kterou nejvíce proslavil film Smokey and the Bandit (u nás Polda a bandita) s Burtem Reynoldsem v hlavní roli. Auto je tak celé černé, snížené, dostalo kola odpovídající Trans Amu a snad jen trochu výrazněji upravenou záď se začerněnými světly. A samozřejmě nechybí zlatá orlice (Američané tomu říkají „Řvoucí slepice”) na přední kapotě.

Výsledek není krásný, ale ruku na srdce, na tohle auto se dá koukat a dokonce v něm spatřovat i jistou atraktivitu. Možná je to ale všechno jen tím, že Pontiac Aztek je v základu tak nekonečně ošklivý, že kdyby s ním někdo udělal cokoli, bude vypadat lépe. Posuďte sami, krása je vždy v očích toho, kdo se dívá.

Pontiac Aztek Trans Am vypadá překvapivě dobře...



...překvapivě vzhledem k tomu, jak nepovedený je originál

