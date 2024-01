Nejošklivější moderní Hyundai facelift změnil k nepoznání, teď vypadá jako krabice na kolech, která z vás udělá Jamese Bonda před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Tedy tak aspoň auto prezentuje sama korejská automobilka, stylizace prvních oficiálních fotek je jasná. Modernizace nepochybně zbavila Cretu jedné kontroverze, nejsme si ale jisti, zda jí místo ní jen nepřihrála druhou.

Je to s podivem, neboť má tu moc zaškrtnout všechna žádoucí políčka, Hyundai Creta se u nás ale neprodává. Je to levné kompaktní SUV, což v této době zní jako recept na úspěch, kterým tento vůz také je. Dlouhodobě patří mezi tři globálně nejžádanější modely korejské značky, o to více se divíme tomu, že jej neprodává všude, kde jen trochu může.

Stejně tak se trochu divíme tomu, že je tento model natolik úspěšný v situaci, kdy si Hyundai s jeho podobou doslova zahrává. Není to až tak dávno, kdy se svých klíčových odbytištích stal terčem posměchu pro svůj mimořádně bizarní design, jak už to ale u asijských automobilek bývá, když se jim něco nepovede, nebudou nás 7 let přesvědčovat, že se to vlastně povedlo a všem nesouhlasícím zruší reklamní kampaně. Chybu prostě odčiní, auto změní, a tak se už dva roky po příchodu oné hrůzy stalo, že jinak úplně stejné auto dostalo radikální facelift. Jenže nedošlo na něj všude.

Na velmi důležitém trhu v Indii Creta dál vypadala jako UFO a faceliftu se dočká až teď. To je samo o sobě podivné, ale víte, co je ještě podivnější? Že onen facelift bude úplně jiný. Korejci tak během pár let dokonale zamíchají kartami a přijdou už s třetím designovým pojetím stejného vozu. Vidět jej můžete níže a možná nám dáte zapravdu, že s ním autoři znovu vstupují na tenký led.

Auto, které vypadalo jako UFO po průletu hejnem létajících chobotnic, nyní vypadá jako krabice od bot, na kterou někdo namontoval kola. A před ní dal jakéhosi rádoby Jamese Bonda, za něj jeho konkubínu. Velmi hranatý design zejména předních partií opravdu nejde přehlédnout, podobně svérázná je nakonec i záď. V případě interiéru je venku jediný záběr, na kterém vidíme přepracovanou palubní desku v duchu nedávných novinek značky. Tedy spojení displejů přístrojové desky a infotainmentu, které je běžné u téměř všech modelů Hyundai. Patrné je ale také nové ovládání ventilace na středové konzole Hyundai slibuje i spoustu nové elektroniky.

Z motorů budou dál k dispozici benzíny 1,5 bez turba i s ním o výkonech 115 resp. 160 koní, v nabídce zůstane také 115koňový turbodiesel znovu o objemu 1,5 litru. V závislosti na zvoleném pohonu budou k dispozici celkem čtytři převodovky - šestistupňová manuální, šestistupňová automatická, CVT nebo sedmistupňová dvojspojka. Hyundai již na faceliftovanou Cretu přijímá objednávky a fakticky vstoupí do prodeje v této podobě koncem ledna. Zda se v ní objeví také na dalších trzích, ví jen čas

Hyundai Creta 2024 pro Indii se tak trochu odhalilo i neodhalilo, fotky uvolněné automobilkou jsou poněkud kryptické. Foto: Hyundai



Při troše snahy se z nich ale dá vytáhnout vše podsttané. Foto: Hyundai



Pro srovnání pohled na Cretu pro Indii před tímto faceliftem. Je to bizár, a to je třeba říci, že verzi Adventure to ještě docela seklo. Foto: Hyundai

