Nejošklivější nové auto týdne, měsíce i roku schytává těžkou bídu od jinak nekritických kolegů, je leda parodií na 8 let starého předchůdce
24.5.2026 | Petr Miler
Na tomhle autě je skoro všechno špatně, vzhledem to jen začíná. Přesto je fascinující, že automobilka jako Mercedes dokázala udělat nové auto tak ošklivé, že vedle něj i vizuálně těžkopádný předchůdce z dob krále Klacka vypadá jako krasavec z fitka.
Je to velmi podobný příběh jako v případě nového VW Polo GTI. Automobilka přijde skoro po 10 letech s novou generací více či méně respektovaného modelu a vy se jen divíte, kam všichni z firmy dali hlavu. A v případě nového Mercedesu-AMG GT v jeho čtyřdveřovém provedení i oči.
Auto jsme hned při jeho premiéře označili za ošklivý „fejk”, trvalo ale ještě chvíli, než na něj skoro všichni začali ukazovat jako na nahého císaře. Nebudeme říkat, že to je díky nám, tak ješitní nejsme, tohle auto je ale vzhledově tak mimořádně nepovedené, tak technicky absurdní a ve své osmiválcové přetvářce tak směšné, že si neobyčejně široké odsouzení prostě postupně vykoledovalo samo.
I jindy opatrní novináři, kteří se bojí rýpnout zejména do čehokoli elektrického, aby se nedostali „na špatnou stranu síly” s nálepkami rasistů, fašistů, budhistů a skinheadů, si najednou dodali odvahy. Dokonce i často nekritický kolega z Auto Evolution Cristian Gnaticov označil nové AMG-GT 4-Door Coupe za nejošklivější nové auto týdne a „bezduchý” stroj. Prý uvažoval i o titulu „nejošklivější nové auto týdne, měsíce i roku”, což nakonec neudělal, ale neměl ho šetřit. Je to opravdu symbol absurdity doby, přijít s tímhle 8 let po příchodu předchozího provedení na trh a říkat tomu „pokrok” může jen blázen.
Abychom ale nezůstali jen u uspokojivé glosy nad tím, že automobilový svět ještě neztratil veškerou soudnost, když za totální pitomost umí označit aspoň tu největší z nich, přihazujeme ještě vizuální srovnání obou generací vozu. A je to také pikantní záležitost, protože první AMG-GT 4-Door Coupe rozhodně neplatilo za krasavce, naopak. Působilo samo jako parodie na velmi povedené skutečné kupé, vlastně to s jinou platformou ani nebylo stejné auto, působilo těžkopádně i bylo těžké... Ale stačí přijít s něčím ještě diametrálně horším a je to hned krasavec.
Podívejte se na to sami, prostě je. Vypadá najednou jako lehkonohý atlet brčko ze soutěže krásy, který místo reproduktorů přehrává osmiválec z výfuků. Protože ho má. Že Mercedes dokáže po 8 letech nahradit něco takového rozšláplou zelenou žábou, která při pokusu o kuňkání štěká jako pes, který nekouše už proto, že nemá čím... Oh la la, je to neuvěřitelná ostuda, podívejte se na to sami.
Pokud někomu tohle... Foto: Mercedes-Benz
...přijde jako pokrok oproti tomuto, pak by měl asi vyhledat odbornou pomoc. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Auto Evolution, Mercedes-Benz
