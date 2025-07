BMW se hlásí o rekord z nejnáročnějšího okruhu světa. Pomalé jeho auto není, vše ostatní je ale diskutabilní včera | Petr Prokopec

Na dnešní dobu je to parádní auto, vlastně už výchozí provedení jím je. U nové ostré verze Mnichov navýšil výkon o dalších 50 koní, srazil hmotnost o 45 kilo a vylepšil i přítlak. To v Zeleném pekle znamená 13 sekund k dobru, což je skvělé, automobilka to ale mohla prezentovat trochu jinak.

S rekordy na Nordschleife to bývá složité. Majitelé okruhu sice postupem času upřesňují rozličná pravidla, ve výsledku je ale vždy na výrobcích, jak časy svých modelů prezentují. Volkswagen tak kupříkladu nedávno oznámil, že jeho Golf GTI v edici 50 Years zajel rekord Ringu. Jenže je to rekordně rychlý Volkswagen a dál nic - i v rámci své třídy zaostal třeba za Hondou Civic Type-R.

Dnes pro změnu se svou troškou do mlýna přichází BMW, které zveřejnilo čas nové M2 CS. Variantá odhalená na letošním Concorso d'Eleganza Villa d'Este dostala do vínku 530 koní, tedy o padesát víc, než má na kontě základní kupé. Oproti tomu pak byla také o 45 kilo snížena hmotnost a dorazil i kachní ocas navyšující přítlak. Auto není žádný krasavec ani nekompromisní sportovní model, už povinný automat s hydrodynamickým měničem a stále vysoká hmotnost dráždí. Mezi dnešními slepci je to ale jednooký král, což potvrdil i na Ringu, který zvládl za 7 minut a 25,5 sekundy.

Oproti standardnímu BMW M2 jde o zlepšení o 13 sekund. Nicméně nejde o nejlepší čas automobilky na slavném okruhu, o ten se sice taktéž postaral Jörg Weidinger, ovšem již před dvěma roky, když s M4 CSL dosáhl 7 minut a 18,1 sekundy. Proto mnichovští mluví o rekordu mezi kompaktními vozy. Tím ale tak trochu rozdmýchávají vášně, neboť do kompaktu má současné M2 už hodně daleko.

Druhé generaci totiž na délku naměříme 4,58 metru, na vahách pak vykazuje 1,7 tuny. To ovšem znamená, že M2 je stejně velké a těžké jako někdejší osmiválcová M3 generace E90. Zároveň o 20 centimetrů a 250 kilogramů překonává Porsche Cayman GT4 RS, které dosáhlo času 7:09,300. Či dokonce jen 7 minut a 3,121 sekund, pokud u toho byl paket Manthey Racing.

Tím nechceme M2 CS nikterak shodit, jeho rychlost je působivá a auto má přes veškeré kontroverze naše sympatie. Jen tu zkrátka nemáme rekord ani v rámci samotného BMW, ani v případě segmentu kompaktů, do kterého bychom navíc tento model ani neřadili. Klientele to ale rozhodně nevadí, nic víc řidičského už dnes nekoupí.

Nové BMW M2 CS je nesporně rychlé, ať už v přímce či na okruhu. Ale ať nám mnichovští netvrdí, že zajelo rekord mezi kompakty na Ringu, na to je vůz už moc přerostlý. Foto: BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.