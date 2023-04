Nejprodávanější kombík světa neboduje jen registracemi, ohromil i v losím testu před 7 hodinami | Petr Prokopec

Z losího testu se v posledních letech stal postrach moderních aut, ne každému ale dělá potíže jím projít. Subaru Outback zjevně válí nejen u zákazníků, ale také v této zkoušce.

Se 147 262 registracemi jen ve Státech se Subaru Outback loni znovu stalo nejprodávanějším kombíkem na světě. Ve své domovině či v Evropě ale až tak žádané není, Subaru se ostatně na starém kontinentu profiluje spíše jako úzkoprofilová značka. Design jeho vozů nesedne každému a Outback u nás startuje na 1,11 milionu korun. K mání je přitom výhradně s 2,5litrovým benzinovým čtyřválcem a pohonem všech kol, což také není sousto pro každého.

Outback je jinak pořád Legacy, které může snadno i do terénu. Z toho důvodu byla karoserie osazena ochrannými plastovými lemy a světlá výška narostla na 213 milimetrů. To je větší porce, než s jakou lze počítat u Škody Karoq či Kodiaq. Menší české SUV pak Subaru překonává i nájezdovými úhly, zatímco v případě toho většího zaostává jen o pověstný chloupek. Je tak pomalu nemístné čekat od Outbacku příkladnou stabilitu a ovladatelnost na hladkém asfaltu.

Švédský magazín Teknikens Värld nicméně aktuálně prokázal pravý opak. Japonské kombi na chůdách totiž podrobil losímu testu, ze kterého se v posledních letech stala pohroma moderních aut. Byť v mnoha ohledech hlavně kvůli pneumatikám, které jim výrobci dodávají. Prioritou všeho jsou totiž dnes emise CO2, a tak je u obutí nových vozů preferován minimální valivý odpor. V té chvíli ale bohužel nemůžete počítat s takovou přilnavostí, jako je tomu třeba u sportovních gum.

Jaké obutí bylo během testu použito, Švédové bohužel nezmiňují. Uvádí nicméně, že nahuštěno bylo na úroveň předepsanou výrobcem. Mezi kužely pak vůz dosáhl nejvyššího tempa 72 km/h, což je zároveň i nejnižší požadovaná rychlost pro absolvování testu. Pokud by nicméně Outback dostali do rukou Španělé ze společnosti km77.com, mluvili by o selhání. Jimi požadované minimum je totiž o pět kilometrů v hodině vyšší, než jak je tomu u švédského magazínu, celkový charakter zkoušky je ale trochu jiný.

Linus Pröjtz z Teknikens Värld dodává, že testovací řidič zkusil rozjet vůz i na vyšší tempo, ovšem v té chvíli zaznamenal značnou ztrátu přilnavosti. Pro dnešek můžeme dodat už jen tolik, že ona 2,5litrová jednotka produkuje 169 koní a 252 Nm. Na stovce jste s ní za 10,2 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 193 km/h. Co se pak spotřeby týče, ta kombinovaná byla vypočítána na 8,6 litru, zatímco ve městě se Outback může pohybovat i za 12,2 l/100 km.

