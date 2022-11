Nejrychlejší auto BMW vyzvalo na souboj nejrychlejší motorku značky, nemělo to dělat před 8 hodinami | Petr Prokopec

Souboje aut a motorek jsou vždy zajímavé, v tomto případě jde navíc o skutečné třešinky na dortu nabídky prestižní značky. Šance skoro všemi chválené M5 CS byly vysoké, M1000 RR ale kope ještě trochu jinou ligu, alespoň ve zrychlení v přímce.

Včera jsme si mohli posvítit na souboj upravených hatchbacků, z nichž jeden poháněl benzinový a druhý dieselový motor. Nejde ale o jediný tradiční bod sváru fanoušků rychlých kol, podobným jsou srovnání aut s motorkami. A právě na jedno takové si posvítíme dnes. Za jednostopým i dvoustopým vozidlem v tomto případě stojí jedna značka, nikdo tak Mata Watsona z britského webu Carwow nemůže obvinit z nadržování. I když v tomto případě je rozdíl mezi oběma soupeři natolik značný, že ani řada triků nepomohla Matovi k otočení výsledku.

Britský kolega usedl za volant BMW M5 CS, což je vůbec nejrychlejší produkční bavorák historie. Z klidu na stovku díky 635 koním pod kapotou zvládá zrychlit na stovku za rovné 3 sekundy. Ve srovnání se standardním provedením přitom vůz prošel karbonovou dietou, načež váží 1 825 kg, tedy o podstatných sedmdesát kilo méně než varianta M5 Competition. Zákazníci u CS mohou volit pouze ze tří odstínů, přičemž Matův kousek měl asi nejvíce padnoucí zelenou barvu Frozen Deep Green Metallic.

Přesunout se můžeme do druhého rohu, a to k BMW M 1000 RR. Jde o vůbec první motocykl značky, jenž se pyšní slavným „M“, což má své opodstatnění. Jakkoli tu totiž máme stroj, jenž může na silnici, značka jej vyvinula i s ohledem na závodní aktivity. Došlo tedy k úpravě šasí i výfuku a brzd, stejně jako se na přední vidlici objevily karbonové „blatníky“ kvůli navýšení přítlaku. Litrový čtyřválec pak produkuje 212 koní, o pět více než výchozí S1000 RR, jenž doplnila hmotnost pouze 192 kilogramů.

Již první rozjížďka obou BMW jasně ukáže, kdo je tady pánem. Čtvrtmíli litrový stroj zdolá za 10,3 sekundy, zatímco ten 4,4litrový potřebuje o sedm desetin navíc. Na ještě větší rozdíl dochází při letmém startu, neboť smazána je tu chvíli výhoda záběru všech čtyř kol M5. To si tak i navzdory výrazně vyšší hmotnosti připsalo jediné vítězství, a to v rámci brzdění. Kompletně zastavit rozjetý motocykl totiž vyžaduje daleko více citu i času. Na okruhu by srovnání jistě vypadalo jinak, letiště ale posílá na první příčku motorku.

