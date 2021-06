Nejrychlejší cestovní Ferrari historie ve 343 km/h ukázalo, co to je soukromá dálniční stíhačka před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Pokud chcete extrémně rychlé, dobře použitelné a přitom stále emotivní sportovní auto, nelze zajít o mnoho dále než sem. I 343 km/h vytáhne pomalu dřív než řeknete jeho jméno.

Ferrari nabízelo a nabízí spoustu úchvatných aut, jak by také ne, však je to Ferrari. Nejvíce pozornosti si obvykle získávají super- či hypersportovní modely, jako je třeba nová SF90 Stradale, které jsou bezpečně nejrychlejší. Ale zkuste s tímto autem žít a někam dojet.

Ono to v podstatě nejde. Je to hračka „na machrování” a to je v podstatě vše. Tohle auto nemá ani přední kufr, nemá absolutně žádný prostor pro nic - ve dvou budete mít problém někam dát i ta nejmenší cestovní zavazadla. Peněženku, mobil a vaši partnerku, to je tak vše, co s ním můžete někam odvézt. Proč ne, ale je to už skutečně spíše rozmar, ne už moc auto schopné posloužit pro to, pro co auto sloužit má.

Případ modelu 812 Superfast je jiný. Nebudeme si nalhávat, že jde o nějakou italskou Octavii Combi, ale jde o model s motorem vpředu, dost slušným prostorem pro uvnitř a docela velkým kufrem za nimi. Celé auto je navíc koncipováno jako cestovní, není tedy tak hlučné, tak tvrdé, tak nepohodlné... Je to spíše extrémní cesťák než sporťák. Navíc má pod přední kapotou pořádný klenot, motor 6,5 V12 s 800 koňmi bez přeplňování, to z něj dělá ligu samu pro sebe.

Jak tohle auto jede, když jej začnete používat jako pozemní soukromý stíhač? Podívejte se na to na videu níže. Před pár týdny jsme vám krátce ukázali, jak si 812 Superfast vede, exekutor jeho testu z AutoTopNL ale přidal i kompletní recenzi s německým dálničním přesunem, kde auto skutečně s lehkostí dostal ještě výše než prve, až na 343 km/h. A nezdálo se, že by to bylo limitem. Rychleji a přitom stále relativně komfortně nízko nad zemí hned tak něco létat nebude. A kdyby ano, určitě ne za omamného zvuku atmosféricky plněného dvanáctiválce.

Ferrari 812 Superfast svým jménem až tak nepřehání, na německé dálnici jede až 343 km/h prakticky hned, navíc v relativní pohodě. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler