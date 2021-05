Nejrychlejší Ferrari dostalo lak, který ho mění v dvojrozměrný objekt, na silnici mate smysly před 3 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Ferrari, koláž Autoforum.cz

Podle všeho nejde o touhu některého ze zákazníků, ale nápad samotného Ferrari, jak zatočit se špionážními fotografy. Člověk se skoro chce ptát, proč to někoho nenapadlo dřív.

Ferrari SF90 Stradale asi nemusíme nijak zvlášť představovat. Jde o vůbec první osmiválcový plug-in hybridní sporťák italské automobilky, který dostal hned čtveřici motorů. Tím hlavním je čtyřlitrová spalovací jednotka, jenž se s pomocí dvou turbodmychadel dostala na 780 koní. Již to samo o sobě by stačilo na oslňující dynamiku, nicméně řidič má k dispozici ještě tři elektrické agregáty. Celkový výkon tedy činí rovných 1 000 koní, které vozu umožňují zrychlit z klidu na stovku za 2,5 sekundy a na dvoustovku za 6,7 sekundy.

Jinými slovy tu tedy máme nejrychlejší silniční model značky, který na firemním okruhu Fiorano překonal dokonce i dvanáctiválcové hybridní LaFerrari. Nelze se tedy divit, že jeho průjezd snadno můžete zmeškat - stačí totiž jedno mrknutí, a SF90 Stradale již mizí někde v dáli.

Nyní se ovšem italský sporťák dočkal úpravy, díky které dokonce ani nemusíte mrkat a přesto jej propásnete. Vůz byl totiž nalakován barvou pohlcující okolní světlo podobnou té, kterou Němci kdysi ohákli BMW X6 a nazvali ji Vantablack. Ta je nejčernějším či nejmatnějším lakem na světě, a to tak moc, že z vozů dělá dvourozměrný objekt - záhyby karoserie prostě bez lomu světla nelze vnímat. Dáno je to tím, že povrch tvoří vertikální nanotrubice. Pokud se přitom do nich opře světlo, již není odraženo zpět jako v případě jakékoliv jiné barvy, nýbrž je oněmi trubicemi uvězněno a nakonec i absorbováno. Místo něj se tak zpět do okolí vrací pouze teplo. A právě tato technologie nakonec zaujala Ferrari.

Pokud se totiž podíváte na záběry, zjistíte, že vůz je velmi často rozmazaný. To není náhoda, neboť pokud potřebujete zaostřit fotoaparát či kameru, logicky k tomu potřebujete právě světlo. Z něj ovšem SF90 zvládne skoro všechno pohltit. Je tak prakticky nemožné zachytit vůz jako celek. A pokud hodláte pátrat po detailech, pak se raději rovnou začněte věnovat jiné smysluplnější činnosti, protože tato snaha skončí fiaskem. Tedy z pohledu fanoušků a zákazníků, automobilky jsou z těchto parametrů nadšené.

Důvod je nasnadě, onen černý exemplář si takto upravilo samotné Ferrari, které prý na voze testuje právě novou kamufláž, jež bude halit prototypy chystaných aut. Italové tak evidentně přišli na způsob, jak enormně ztížit práci špionážním fotografům, kteří v okolí továrny v Maranellu pomalu i stanují. Nyní toho skutečně moc nezachytí, záběry „černé díry“ budou zajímavé nejspíše jen zkraje proto, že na nich prakticky není nic vidět.

V tomto provedení zná Ferrari SF90 Stradale asi každý. Automobilka právě na tomto voze ovšem začala testovat černou barvu pohlcující světlo, s níž hodlá zatopit hlavně špionážním fotografům. Foto: Ferrari

Zdroj: Varryx@YouTube

Petr Prokopec