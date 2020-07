Nejrychlejší SUV světa se v běžném provozu rozjelo až na 333 km/h skutečné rychlosti před 3 hodinami | Petr Miler

O titul nejrychlejšího SUV světa se dnes perou Lamborghini Urus a Bentley Bentayga, to se ale bavíme o sériově vyráběných autech. Pokud se podíváme na ta upravená, dokáže Porsche Cayenne Turbo HGP ještě víc.

SUV ušly v posledních dekádách obrovský kus cesty, ať už se vám to líbí nebo ne. Před 20 léty v Evropě zcela nevýznamná třída aut je dnes - odhlédneme-li od velikosti - vůbec nejžádanějším zbožím mezi novými automobily, a tak nad nimi neohrnuje nos v podstatě nikdo. Jejich popularita se rozmohla díky vozům jako je Mercedes třídy M nebo BMW X5, dnes si ale několik SUV můžete koupit třeba také od Škody a v některých případech se i ptát, co vlastně mají s SUV krom vzhledu společného (ano, díváme se na tebe, Škodo Kamiq).

Jak tyto modely začaly být pro automobilky stále důležitějšími, stávaly se lepšími i jejich vlastnosti. Kdysi nemotorné stroje excelující snad leda v lese jsou dnes čímkoli, co si budete přát. Městské SUV? I takovou podivnost dnes hlásají reklamní spoty. Silniční SUV? Těch je většina? Luxusní SUV? Račte si přát. A co takhle supersportovní SUV? I ta existují.

Na jejich vrcholu stojí Lamborghini Urus, které se pere o titul největšího rychlíka s poněkud luxusnějším Bentley Bentayg Speed - obě se dokážou podívat za hranici 300 km/h. Pokud ale chcete opravdu nejvíc, je třeba sáhnout po autech od úpravců, kteří nabízí i lepší hodnoty. Na jejich samém vrcholu dnes stojí Porsche Caynne Turbo od německé firmy HGP, které umí nabídnout místo sériových 550 koní a 770 Nm neskutečných 962 kobyl a 1 250 Nm. A jede podle toho.

Dílo firmy HGP ukázal v akci německý nadšenec, který si říká MotorOli a vzal jej kam jinam než na domácí dálnici. Úprava v ceně 24 900 Eur (663 tisíc Kč) i s montáží dává skoro 2,4 tuny těžkému paneláku na kolech až neskutečnou dynamiku. Stovka z 3 sekundy, dvoustovka za 10 a třístovka za 26 s, to jsou vážně absurdní hodnoty. Maximálka? Dle tachometru 330 km/h, ten už ale více neukáže, třebaže je digitální. Měření pomocí GPS pak certifikovalo rychlost až 333 km/h - rychlejší SUV jsme v akci neviděli. Však se na to mrkněte sami, to zajímavější se odehrává v druhé polovině videa níže.

Dnes nejrychlejším SUV světa je Porsche Cayenne Turbo v úpravě HGP. Na 333 km/h skutečné rychlosti se na Autobahnu rozjede docela s lehkostí. Foto: MotorOli.de@Youtube

Zdroj: MotorOli.de@Youtube

Petr Miler