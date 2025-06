Nejsilnější Ferrari dneška s 1 000 koní vyzvalo na souboj dva upravené německé kompakty. Dostalo „čočku”, na kterou v Itálii nejsou zvyklí před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Samozřejmě nikdy není úplně fér, když se sériové auto musí postavit těm upraveným, tady se ale bavíme o extrémně silném a rychlém Ferrari, které by si s něčím jako „vytuněný” Golf mělo poradit. Neporadí.

Kolega z redakce po testu téměř jakéhokoli dynamicky ambicióznějšího auta v reakci na otázku na jeho pocity s chutí v žertu říká: „Není to špatné, ale slušelo by tomu tak 100 až 200 koní navíc.” Je to humor, ale není to úplně od reality odtržené vyjádření. Pokud s nějakým sportovně laděným vozem chvíli jezdíte (a on funguje), začnete vnímat, že by se nic zlého nestalo, kdyby dokázal být o trochu rychlejší tam či onde. A znatelná změna na tomto poli je bez výkonu navíc skoro nemožná.

Někde odtud se berou touhy lidí upravovat svá auta - prostě v jednu chvíli seznáte, že byste chtěli auto o trochu silnější, ale zbytek měnit nechcete nebo na nic komplexně lepšího nemáte. Nějaký „chip” za pár desítek tisíc málokoho zruinuje (a ten dobře udělaný opravdu pomůže), supersport vám ale z auta neudělá. Tuning je ovšem trochu jako droga - jednou začnete a potřebujete stále větší dávky, abyste se cítili dobře. A když to někomu vydrží opravdu dlouho, stvoří monstra, jako jsou dvě auta videa níže.

Mat Watson z Carwow totiž dokázal pro jeho tradiční sprinterské klání na letišti získat dva upravené německé kompakty britských nadšenců - aktuální BMW řady 2 kupé a VW Golf VII. A nezůstal v nich kámen na kameni, dvojka vzešla z verze M240i xDrive (kvůli pohonu všech kol), Golf VII pak vágně z varianty R, neboť auto dostalo zcela nový motor 2,5 TFSI z Audi RS3. Podstatný je tu ale nakonec jen jeden technický parametr - oba vozy mají po rozsáhlých úpravách výkon okolo 1 000 koní, což je samozřejmě brutální hodnota.

Mat ale proti nim nepostavil žádné ořezávátko, nýbrž nejsilnější Ferrari současnosti, 1000koňový model SF90. Ten nejenže má srovnatelný výkon, ale není ani nijak zvlášť těžké (1 570 kg bez „eurobalastu”) a je také podstatně nižší, a má tedy nižší aerodynamický odpor. Sofistikovaný pohon 4x4 s elektrickým náhonem na předku by pak též měl osvědčit svou efektivitu, zejména upravený Golf vedle něj vypadá jako motokára z necek, do které táta synovi dal omylem motor ze závodního člunu. Nic z toho ale nestačí, aby Ferrari vyhrálo.

Asi bude ve svých výkonech konzistentnější, to je nakonec patrné i z toho, co vidíme, jinak ale tak trochu vrací automobilce poznámku samotného Enza Ferrariho, který kdysi zpochybňoval tlak na optimalizaci aerodynamiky jeho vozů slovy, že „aerodynamika je pro lidi, kteří neumí postavit motory”. Tady prostě vítězí hrubá síla v kombinaci s přece jen trochu nižší hmotností, která oba „vytuněné” Němce posílá celkem jasně vpřed. A ani aerodynamika nepomáhá, při letmých startech se Golf s dvojkou proženou kolem SF90 ve 200 km/h jako nic. Uctivá poklona před autory obou aut, že ve výsledku takhle dokážou svůj extrémní výkon prodat, navíc obě lépe brdí. Podívejte se na to sami, vážně si to zaslouží smeknutí klobouku.

VW Golf VII umí být velmi rychlé auto, třeba ve verzi R. Ale aby... Foto: Volkswagen



...ve sprintech školil Ferrari SF90? To se nedalo čekat ani po úpravě na 1 00 koní. Jenže školí ho a upravené BMW 2 ještě víc. Foto: Ferrari

Zdroj: carwow@Youtube

