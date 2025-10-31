Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora

Je dnešní optikou docela legrační, že se Volkswagen zrodil jako doslovné ztělesnění lidového vozu. A nakonec i v době, kdy dorazil první Golf GTI, byl tento vůz obrazem lidového sporťáku. Dnes stojí základní Golf GTI přes 1,1 milionu. A vrcholná Edition 50 je ještě jinde.

dnes | Petr Prokopec

Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora

Foto: Volkswagen

V polovině letošního června se Volkswagen pochlubil rekordem, který ovšem uznává pouze německá automobilka. Ta bude příští rok slavit 50. výročí příchodu Golfu GTI, pročež se ikonickému hot hatchi v jeho osmé iteraci podívala řádně na zoubek. Výkon dvoulitrového čtyřválce tak byl u varianty Edition 50 navýšen na u GTI bezprecedentních 325 koní, pročež předokolka jen o chlup zaostává za provedením R, které je spojeno s 333 kobylami mířícími na obě nápravy.

Němci nicméně nezůstali jen u posílení motoru, vyššímu výkonu byl totiž přizpůsoben také podvozek. Kromě toho bude možno objednat také paket Performance, se kterým klesá hmotnost o 30 kilogramů. Právě s ním Golf GTI Edition 50 dosáhl na Severní smyčce Nürburgringu času 7 minut a 46,13 sekundy, což je sice velmi slušný výsledek, ovšem o rekord jde jen v rámci produktů této značky.

Aktuálně se výroční edice začala prodávat. České ceny zatím ještě zveřejněny nebyly, ty německé ale už známe. A nízké opravdu nejsou, neboť za 325 koní musíte vysázet na dřevo 54 540 Eur, tedy 1,33 milionu korun. Novinka je tak rázem na dostřel od Golfu R, který je na západ od našich hranic k mání od 55 540 Eur (1,35 milionu Kč). Běžné GTI pak v Německu stojí minimálně 46 250 Eur (1,13 milionu Kč), což je skoro stejná částka jako u nás.

Jakmile ovšem zahrnete do hry zmíněný paket Performance, který je víceméně nutností, pokud chcete dostat to, co dělá Edition 50 výjimečnou, musíte si připlatit dalších 4 200 Eur neboli 102 500 Kč. Celkově jsme tedy na téměř 1,5 milionu korun, což je na Volkswagen, tedy „Lidový vůz” kompaktní velikosti docela soda. To jsou pak lidové i statisícové cifry na kabelkách od Diora... Tušíme, že tady VW ani nebude muset uměle omezovat výrobu - cena to zvládne za něj.


Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 1 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 01Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 2 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 02Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 3 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 03Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 4 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 04Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 5 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 05Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 6 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 06Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 7 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 07Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 8 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 08Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 9 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 09Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 10 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 10Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 11 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 11Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 12 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 12Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 13 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 13Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 14 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 14Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 15 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 15Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 16 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 16Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 17 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 17Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora - 18 - VW Golf GTI Edition 50 2025 nova sada 18
Golf GTI Edition 50 je nejsilnějším GTI historie a nejrychlejším vozem značky na Ringu. Za to si však Němci nechávají pořádně zaplatit, s v podstatě nezbytným paketem Performance vám totiž z peněženky zmizí téměř 1,5 milionu korun. Tedy víc, než kolik dáte za Golf R. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

