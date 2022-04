Nejspíš poslední silniční auto s novým motorem V12 bez turba se rozječelo na okruhu, zní líp než ef-jedničky za ním před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Gordon Murray Automotive

Žerty stanou, tohle auto skutečně skutečně zní způsobem, který byste od žádného nového silničního auta v roce 2022 nečekali ani ve snu. Přesto vzniklo, vrcholný supersport geniálního konstruktéra Formule 1 jako by vracel čas.

Ideový nástupce McLarenu F1 už není jen teorií, přes několik vývojových mul a experimentálních prototypů se konečně dostal do sériové výroby. Vznikne jen ve sto kusech, které jsou dávno vyprodané, vedle nich pak bude vyrobeno ještě 25 exemplářů čistě okruhové verze Niki Lauda. A to je vše, více stojů s označením T.50 od Gordona Murrayho nevznikne.

Geniální Jihoafričan, který dekády udával tempo technického vývoje Formule 1 a svou kariéru završil téměř neporazitelným monopostem MP4/4 od McLarenu, tak znovu slaví úspěch. A při pohledu na jeho poslední dílo v akci se ani nedivíme. Tentokrát nechal na okruhu v Goodwoodu prohnat červený vývojový prototyp XP1 jako zaváděcí auto při prezentaci historických ef-jedniček s motory V10. I jejich jinak lahodný projev se ale v ryku silniční novinky trochu ztrácel.

Může za to hlavně čtyřlitrový dvanáctiválec vyvinutý ve spolupráci s Cosworthem, který dává přes 650 koní výkonu a dosahuje až 12 100 otáček za minutu. Nevíme, jak vysoko jej pilot při této jistě dostal, tak jako tak ale vyluzuje zvuk, který byste si nejraději pouštěli dokola a dokola. Je to skutečně něco neslýchaného, v roce 2022 v případě nového motoru silničního vozu zcela jistě.

Dodejme, že motor T.50 není zajímavý jen svým zvukem či výkonem, ale také hmotností. Se 177,8 kilogramy je to nejlehčí dvanáctiválec, který se kdy dostal do silničního auta, lehkou váhou je nakonec celý automobil - váží pouhých 986 kg. A verze Niki Lauda? Ta při vážení ukáže jen 852 kg. Fascinující stroj, nesporný milník automobilové historie. Podívejte se na něj v akci na videu z Goodwoodu níže, opravdu stojí za to.

Nový hypersport Gordona Murrayho hraje vlastní ligu, a to i po zvukové stránce. Na dnešní dobu je svým pojetím i projevem skoro neuvěřitelný. Foto: Gordon Murray Automotive

Zdroj: Gordon Murray Automotive@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.