Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy

Hovořme skutečně o absolutní smetánce toho, co se z dosud vyrobených sporťáků britské značky dalo koupit. Či vlastně ani nedalo, neboť jejich dosavadní majitel musel být po dekády jedním z klíčových akcionářů firmy, aby se k těmto vozům vůbec dostal. Teď se celá stěhuje neznámo kam.

před 3 hodinami | Petr Miler

Foto: Tom Hartley Jnr, tiskové materiály

Historie silničních McLarenů je vlastně velmi krátká a většinu z ní napsal jediný vůz, který ke všemu vznikl v pouhých 106 exemplářích. Jenže jeho význam byl a je tak mimořádný, že jen jediným ze svých čtyřech kol vyoral v automobilové historii brázdu hlubokou jak Macocha. Jde samozřejmě o model F1, na který jsme naposledy vzpomínali včera.

Jeho vůbec poslední kdy vyrobený kus patřil do poslední chvíle Mansouru Ojjehovi, bez kterého by zřejmě McLaren, jak jej známe dnes - ani v oblasti motorsportu, natož pak v oblasti silničních aut - neexistoval. Arabsko-francouzský byznysmen nasekal jmění v různých oborech, mimo jiné skrze dnes hlavně hodinářskou značku TAG (později TAG Heuer, nyní součást koncernu LVMH), podstatnou část z něj ale utápěl v autech a automobilovém sportu. Investice do McLaren Group (vlastnil zkraje 60 % firmy) byla jednou z jeho klíčových a byl to znovu on, kdo dlouho po zrodu modelu F1 přiměl McLaren založit divizi Automotive, která se postarala o řadu dalších silničních vozů.

Také od nich vlastnil Ojjeh obvykle poslední vyrobené či jinak výjimečné kusy, všechny pak poskládal do zcela unikátní kolekce, kterou spojuje použitý lak zvaný původně Yquem. Ten později změnil jméno na „Mansour Orange” a byl k dispozici pouze jemu. Ojjeh ale naneštěstí v roce 2021 ve svých 68 letech zemřel, a celá kolekce aut po něm tedy zůstala. Probírali jsme to detailně před pár týdny, kdy se ji pozůstalí rozhodli nabídnout k prodeji a vlastně teprve tehdy vyšel najevo její úplný rozsah. Nyní už prodaná, celá. Najednou.

Informuje o tom v tiskovém prohlášení Tom Hartley mladší, který měl prodej sbírky 20 McLarenů na starosti. Celá flotila nakonec skutečně zamířila k jedinému tajemnému kupci, který si nepřál zveřejnit svou identitu. Hartley podotýká, že i když sbírka přiměla sběratele z celého světa nabídnout rekordní sumy za některé konkrétní vozy, rodina Ojjehů si přála udržet kolekci pohromadě i navzdory nižší celkové ceně. Podle něj jde o „důstojnou poctu legendě o muži, odkaz vize, vášně a automobilové dokonalosti”. Žádné další detaily nejsou známy, prodejní cenu nevyjímaje. S ohledem na zřejmou hodnotu některých konkrétních vozů je ale jasné, že tahle sebranka musela přijít na miliardy korun. Však jen onen poslední vyrobený F1 by v samostatné aukci mohl s cenou klidně atakovat miliardovou hranici.


Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 1 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 01Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 2 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 02Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 3 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 03Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 4 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 04Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 5 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 05Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 6 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 06Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 7 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 07Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 8 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 08Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 9 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 09Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 10 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 10Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 11 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 11Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 12 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 12Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 13 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 13Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 14 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 14Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 15 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 15Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 16 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 16Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 17 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 17Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 18 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 18Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 19 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 19Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 20 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 20Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 21 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 21Nejúchvatnější sbírku vzácných McLarenů po zesnulém arabském miliardáři celou koupil tajemný kupec. Musela ho stát miliardy - 22 - Mansour Ojjeh Collection 2025 na prodej 22
Pokud jste měli zálusk na miliardovou kolekci McLarenů Mansoura Ojjeha, máte smůlu, je celá prodaná. Jednomu tajemnému kupci. Foto: Tom Hartley Jnr, tiskové materiály

Zdroj: Tom Hartley Jnr

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

