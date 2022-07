Největší moderní průšvih Mercedesu se po 5 letech od premiéry ukázal v akci, jeho projev je zklamání před 7 hodinami | Petr Miler

Měl to být převratný stroj, nekonečné odklady a několik kompromisů je z něj ale víc než co jiného udělaly zklamání. Neříkáme, že na něj svět za 20 let nebude hledět s otevřenými ústy, dnes ale více než Formuli 1 na značkách připomíná „běžný” silniční supersport.

Automobilkám se čas od času něco nepovede, tohle je ale zvláštní případ. Jen málokdy se stane, že po veřejné premiéře následuje 5 let odkladů. A jen málokdy se stane, aby po oněch pěti letech nejvyšší šéf značky veřejně říkal, že takové auto museli pro výrobu schválit opilí. Nedá se navíc říci, že by se tím kolotoč problémů - přes pozdější odhalení finálního provedení - zastavil.

Mercedes-AMG One, o kterém je řeč, totiž po mnoha odkladech dorazil s citelně horšími specifikacemi, než bylo v roce 2017 oznámeno. A to by člověk řekl, že léta vývoje navíc způsobí pravý opak... Třícípá hvězda navíc do poslední chvíle tutlala, že AMG One nebude k dostání ve Spojených státech, kde byl původně nabídnut. Peníze však od amerického publika vybrala, pak mu nic neřekla a jak nedávno uvedl Manny Khoshbin, který si vůz objednal a čekal jeho brzké dodání, ani k vracení kupní ceny se moc nemá.

Zámořské trable ale dnes nechme být, místo toho zůstaňme na starém kontinentu, neboť silniční F1 Mercedesu se prohnala po okruhu v Hockenheimu. Člověk by mohl čekat, že na takovém místě předvede jízdu hodnou Formule 1, to je ale asi ten poslední pocit, který po zhlédnutí přiloženého videa budete mít.

Monoposty královské třídy motorsportu vůz připomíná snad jen zvukem, což ale není zrovna pochvala. Dynamický projev je úplně jinde - auto bude jistě rychlé, třebaže nedokážeme říci, jak moc to bude pravda (celé ostré kolo ale nevidíme, takže nemůžeme porovnat). Projev je ale nepřesvědčivý, zejména pomalé řazení nahoru a dlouhé decelerace mají k projevu skutečných ef-jedniček nekonečně daleko. Tohle připomíná vystoupení moderního supersportu, kterých je na trhu spousta.

Jak si proti nim AMG One povede svými časy při výkonu 1 063 koní, s nímž zvládá stovku za 2,9 sekundy, dvoustovku za 7 sekund a třístovku za 15,6 sekundy, uvidíme až později. Na uragán na kolech bychom ale nesázeli a nedivili bychom se, kdyby vůz měl problém konkurovat mnohem obyčejnějším strojům jako - řekněme - McLaren Senna.

Mercedes-AMG One se ukázal v akci na okruhu v Hockenheimu. Že byste z toho šli do kolen, velmi pochybujeme, ale podívejte se na výsledek sami níže. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: AutoGen.pl@YouTube

Petr Miler

