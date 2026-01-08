Nejvíc ojeté Bugatti Chiron má na tachometru neuvěřitelných 175 tisíc km, něco takového svět ještě neviděl
Petr MilerŽasneme, když někdo podobné kilometry zdolá ve Ferrari, a to už proto, že to dotyčného muselo vyjít na ohromné peníze. Ale co kdybyste si to samé střihli v Bugatti? To by byla ještě jiná liga, této se ale účastní široko daleko jediný majitel.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Nejvíc ojeté Bugatti Chiron má na tachometru neuvěřitelných 175 tisíc km, něco takového svět ještě neviděl
před 9 hodinami | Petr Miler
Žasneme, když někdo podobné kilometry zdolá ve Ferrari, a to už proto, že to dotyčného muselo vyjít na ohromné peníze. Ale co kdybyste si to samé střihli v Bugatti? To by byla ještě jiná liga, této se ale účastní široko daleko jediný majitel.
Kolik kilometrů najedete za rok v autě? Pokud se hrdě řadíte k průměru, bude to okolo 15 tisíc km, řidiči typických služebních aut budou někde kolem 30 tisíc, obchodní cestující snadno na dvojnásobku. Víc už chce jezdit pravidelné dálky nebo se živit přepravou jiných osob či zboží. V těchto sférách už nic není nemožné a nedávno jsme viděli auto, které za dva roky najelo skoro 400 tisíc km. To už je trochu úchylné, co říkáte?
Takové lidi asi číslovka 175 797 na počítadle celkového nájezdu auta nedojme, ale co když vám řekneme, že svítí na odometru Bugatti Chiron? Tušíme, že typickou reakcí budou zkratky jako AI, BS nebo KKT na adresu autora tohoto článku. Chápu, jenže je to realita, kterou zdokumentoval na španělském okruhu Ascari na jedné výjimečné akci fotograf Alex Penfold, s jehož laskavým svolením publikujeme přiložené fotky.
Právě na Ascari se ukázal Chiron s tímto extrémním nájezdem, nejvyšším kdy viděným na jakémkoli Bugatti. Od Alexových sledujících se hned neznámý majitel dočkal gratulací ke skvěle utraceným desítkám milionů korun, tohle auto ale nepatří nikomu z koncových zákazníků. Ti obvykle ani s Veyrony, kterým dnes může táhnout na dvacet nenajeli ani vyšší desítky tisíc km, skoro 200 tisíc km s Chironem je naprostý extrém, kterého nikdo ani zdaleka nedosáhl.
Auto na fotkách patří samotné automobilce a je už od roku 2016 využíváno pro testovací a prezentační účely. Mohli jste jej také vidět v řadě magazínů z celého světa, Bugatti to při velikosti své produkce muselo všechno zvládnout s tímhle jedním vozem. A tak jezdil, jezdil, až si 175 tisíc km vyjezdil. Jak už to ale u podobných vozů bývá, na jeho kondici byste to nepoznali - už vzhledem k tomu, aby zůstal reprezentativní, na něm v průběhu času bylo vyměněno kdeco. I tak je to pozoruhodná kuriozita, která v historii nemá obdoby, ani samotná automobilka dříve s testovacími Veyrony nenajela víc než 74 tisíc km.
Co to vidí oko mé modravé? No je vážně Bugatti Chiron s nájezdem, za který by se nemusel stydět ani lecjaký firemní VW Passat. Auto ale nepatří nikomu z „běžných” majitelů, tím je v tomto případě sama automobilka. Foto: Alex Penfold, publikováno se souhlasem
Zdroj: Alex Penfold@Instagram
Bleskovky
- Nejvíc ojeté Bugatti Chiron má na tachometru neuvěřitelných 175 tisíc km, něco takového svět ještě neviděl
před 9 hodinami
- Čínský klon Bugatti od výrobce vysavačů je skutečný, natočili ho ještě před premiérou. Nakonec připomíná i hromadu jiných aut
včera
- Subaru chystá návrat jedné ze svých největších ikon, zatím předvedlo zvuk jejího boxeru
6.1.2026
Nejnovější články
- Legendární závoďák Michaela Schumachera je na prodej, v něm poprvé ukázal světu, že se Sennova éra chýlí ke konci
před 4 hodinami
- Společná automobilka Hondy a Sony ukázala své další auto. Je to snad ještě větší marnost než to první
před 6 hodinami
- Mercedes v případě třídy A odvolává, co už několikrát odvolal, strategická bezradnost firmy bere dech
před 7 hodinami
- Nejvíc ojeté Bugatti Chiron má na tachometru neuvěřitelných 175 tisíc km, něco takového svět ještě neviděl
před 9 hodinami
- Bývalý šéfdesignér Škody opustil potápějící se loď a vrací se do dřívějšího působiště, které k Titanicu též nemá daleko
před 10 hodinami
Živá témata na fóru
- BMW Divize 01.08. 18:31 - pavproch
- Volkswagen obecne 01.08. 18:30 - mattonecz
- Škoda vs BMW - Rada ohledně výběru 01.08. 16:39 - Vrooom
- Policejní kontroly a měření 01.08. 16:35 - řidičBOB
- Přituhuje 01.08. 12:58 - GeneHawkins
- Lampárna (stěžovatelna) 01.08. 10:09 - Stepan
- Řidiči, co to mají v ruce... 01.07. 22:41 - Truck Daškam
- Za kolik jezdíte s benzínem? 01.06. 17:54 - Snowman000