Nejvíc ojeté Bugatti Chiron má na tachometru neuvěřitelných 175 tisíc km, něco takového svět ještě neviděl

Žasneme, když někdo podobné kilometry zdolá ve Ferrari, a to už proto, že to dotyčného muselo vyjít na ohromné peníze. Ale co kdybyste si to samé střihli v Bugatti? To by byla ještě jiná liga, této se ale účastní široko daleko jediný majitel.

před 9 hodinami | Petr Miler

Foto: Alex Penfold, publikováno se souhlasem

Žasneme, když někdo podobné kilometry zdolá ve Ferrari, a to už proto, že to dotyčného muselo vyjít na ohromné peníze. Ale co kdybyste si to samé střihli v Bugatti? To by byla ještě jiná liga, této se ale účastní široko daleko jediný majitel.

Kolik kilometrů najedete za rok v autě? Pokud se hrdě řadíte k průměru, bude to okolo 15 tisíc km, řidiči typických služebních aut budou někde kolem 30 tisíc, obchodní cestující snadno na dvojnásobku. Víc už chce jezdit pravidelné dálky nebo se živit přepravou jiných osob či zboží. V těchto sférách už nic není nemožné a nedávno jsme viděli auto, které za dva roky najelo skoro 400 tisíc km. To už je trochu úchylné, co říkáte?

Takové lidi asi číslovka 175 797 na počítadle celkového nájezdu auta nedojme, ale co když vám řekneme, že svítí na odometru Bugatti Chiron? Tušíme, že typickou reakcí budou zkratky jako AI, BS nebo KKT na adresu autora tohoto článku. Chápu, jenže je to realita, kterou zdokumentoval na španělském okruhu Ascari na jedné výjimečné akci fotograf Alex Penfold, s jehož laskavým svolením publikujeme přiložené fotky.

Právě na Ascari se ukázal Chiron s tímto extrémním nájezdem, nejvyšším kdy viděným na jakémkoli Bugatti. Od Alexových sledujících se hned neznámý majitel dočkal gratulací ke skvěle utraceným desítkám milionů korun, tohle auto ale nepatří nikomu z koncových zákazníků. Ti obvykle ani s Veyrony, kterým dnes může táhnout na dvacet nenajeli ani vyšší desítky tisíc km, skoro 200 tisíc km s Chironem je naprostý extrém, kterého nikdo ani zdaleka nedosáhl.

Auto na fotkách patří samotné automobilce a je už od roku 2016 využíváno pro testovací a prezentační účely. Mohli jste jej také vidět v řadě magazínů z celého světa, Bugatti to při velikosti své produkce muselo všechno zvládnout s tímhle jedním vozem. A tak jezdil, jezdil, až si 175 tisíc km vyjezdil. Jak už to ale u podobných vozů bývá, na jeho kondici byste to nepoznali - už vzhledem k tomu, aby zůstal reprezentativní, na něm v průběhu času bylo vyměněno kdeco. I tak je to pozoruhodná kuriozita, která v historii nemá obdoby, ani samotná automobilka dříve s testovacími Veyrony nenajela víc než 74 tisíc km.


Nejvíc ojeté Bugatti Chiron má na tachometru neuvěřitelných 175 tisíc km, něco takového svět ještě neviděl - 1 - Bugatti Chiron nejvice ojete extremni najezd dodane 01Nejvíc ojeté Bugatti Chiron má na tachometru neuvěřitelných 175 tisíc km, něco takového svět ještě neviděl - 2 - Bugatti Chiron nejvice ojete extremni najezd dodane 02
Co to vidí oko mé modravé? No je vážně Bugatti Chiron s nájezdem, za který by se nemusel stydět ani lecjaký firemní VW Passat. Auto ale nepatří nikomu z „běžných” majitelů, tím je v tomto případě sama automobilka. Foto: Alex Penfold, publikováno se souhlasem

Zdroj: Alex Penfold@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

