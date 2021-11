Nejzajímavější nový Nissan za mnoho let ukázal ještě jako prototyp detailně i v akci testovací pilot před 7 hodinami | Petr Miler

To si tak jdete po ulici a najednou narazíte na zaparkovaný prototyp stále neprodávaného auta, které je jednou z nejzajímavějších novinek letošního roku. A pak němu přijde technik značky, který vám ho celé ukáže. Sen? Jak za chvíli uvidíte, realita.

Jednou z nejzajímavějších automobilových premiér letošního roku se nepochybně stal nový Nissan Z. Současná doba přeje kde čemu, jen ne novým vozům, které mají objemné, ryze spalovací motory, pohon zadních kol, manuální převodovku a k tomu se prodávají za poměrně legrační peníze. Jakkoli můžeme truchlit, že kvůli regulacím EU nám tohle auto bude zapovězeno, v USA bude k mání za ceny od 40 tisíc dolarů, tedy asi 900 tisíc Kč. Co si za takové peníze dnes koupíte?

Auto přes letní premiéru fakticky v prodeji stále není, přesto si jej můžeme do detailu prohlédnout v nijak nenakašírované podobě, a to dokonce i v akci. Jakkoli je možné, že se tak nestalo úplně náhodou, dvojice amerických youtuberů a fanoušků japonských aut narazila na zaparkovaný, stále zjevně nekompletní testovací prototyp Zetka na ulici v momentě, kdy technik a testovací pilot automobilky podílející se na dokončení jeho příprav byl zrovna na svačině. Auto si tak bylo možné prohlédnout na místě do posledního detailu, to největší překvapení ale přišlo záhy.

Lidé z automobilek obvykle nejsou rádi, když si podobné prototypy natáčíte, tady už jde ale o představené auto, a tak technik ani po konrontaci s „čumily” neměl problém vůz ukázat pořádně i zevnitř, dopřát nám pohled na jeho 406koňový šestiválec a předvést i jeho zvuk. A aby to nebylo málo, došlo také na „odpal” z místa, po kterém se musela ručička tachometru během chvíle nebezpečně blížit rychlostem, kterými se po městě jezdit nemá.

Podívejte se na to sami, je to zatím unikátní příležitost vidět Nissan Z v takovém detailu. A musíme říci, že na nás dělá stále lepší dojem. Ano, je starosvětský, ale je to pořád malé, „přemotorované” auto, které můžete mít i s ručním řazením a přes použití turb i dalších moderních „nezbytností” velmi sympaticky zní. Za 900 tisíc? Nechali bychom si říci...

