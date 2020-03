Někde zašla situace tak daleko, že zloději kradou toaletní papír z aut 22.3.2020 | Petr Miler

Specifické situace mají tu moc udělat vzácné statky z kde čeho. Za války to byly třeba cigarety, v době řádění nového koronaviru nabírá na hodnotě toaletní papír.

Opustit dnes vlastní příbytek, což by samo o sobě mělo být výjimečné, znamená nutnost připravit se na konfrontaci se scénami jak z postapokalyptických filmů. Ulice jsou téměř liduprázdné, na silnicích je zlomek obvyklého počtu aut, dopravní policie jako by vymřela a pokud se dostanete do některého z otevřených obchodů, potkáte leda lidi s přerostlými vlasy zabalenými v podomácku vyrobených rouškách, kterak se po jednom tiše plouží za sebou v uctivé vzdálenosti. A z reproduktorů místo obvyklé náladové hudby se dokola line: „Na základě nařízení vlády...”

Těžko říci, kam až tohle zajde, už současné následky jsou ale dost tristní. Řada náhlých změn v našich životech způsobila nerovnováhu ve vztazích nabídky a poptávky po kde čem a jedním z tragikomických dopadů je nedostatek toaletního papíru. U nás se situace obvykle nezdá být až tak hrozná, zprávy z jiných koutů světa ale jsou dost tristní. Lidé sice asi nezačali vylučovat častěji než jindy, ale zásobí se a „toaleťák” to zjevně odnesl mezi prvními.

Nejnověji jsou jeho nedostatečnými dodávkami zasaženy Spojené státy, kde situace zašla až tak daleko, že zloději začali krást toaletní papír z aut, nákladních i osobních. Protože se dá špatně koupit a tedy i snadno a draze prodat. Jindy téměř bezcenný artikl je náhle něco jako bílé zlato a kancelář šerifa z Guilfordu v Oregonu informuje ukradení celého návěsu s více jak 8 tunami toaletního papíru a papírových ručníků. V Eugene v Oregonu pak někdo rozbil zadní okno auta na parkovišti, aby ukradl roli toaletního papíru uskladněného na zadním sedadle.

Rozmáhá se tedy i černý trh s tímto zbožím a policie musela zasahovat na parkovišti u supermarketu v Cantonu v Michiganu, kde někdo z auta prodával balík „toaleťáků” za 60 dolarů, tedy za více jak 1 500 Kč. A aby toho nebylo málo, police v Newportu v Oregonu žádá občany, aby nevolali linku první pomoci kvůli tomu, že jim došel toaletní papír - prý jim nemůže pomoci. Řečnická otázka: „Kam ten svět dospěl?” nikdy nebyla klišé tak málo, jako v těchto dnech.

V hladu po toaletním papíru kradou zloději kamiony, které je převáží, jiní neváhají rozbít skla aut a ukrást papír z vozů svých spoluobčanů



S touto komoditou se pak intenzivně „kšeftuje”, balík papírů za více jak 1 500 Kč je vážně něco



Občané nakonec i volají na linku 911, aby se v „toaletní nouzi” domohli pomoci

Zdroje: Guilford County Sheriff's Office@Facebook, EugenePolice@Facebook, Mike Arcuragi@Facebook, NewportPolice@Facebook přes Carscoops

Petr Miler