Někdejší vrcholná Alfa Romeo jede po 10 letech ještě hůř než jezdila jako nová před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Pro automobilku to měla být spása, návrat mezi vážné konkurenty Audi, BMW a Mercedesu, znamenala ale pravý opak a po 6 letech na trhu skončila. Současný pohled na projev modelu 159 připomíná jeden z důvodů.

Alfa Romeo 156 byla zatím posledním opravdu úspěšným modelem italské automobilky. Do prodeje zamířila v roce 1997, přičemž jen o pár měsíců později získala titul Evropské auto roku. Mimo to se jí dařilo i prodejně, zejména v prvních letech. Posléze však zájem publika začal opadávat, načež Italové přišli s nástupcem v podobě modelu 159. Pro značku to měla být spása, auto, které si udrží temperamentní italský design a k němu přidá kvalitu německých soupeřů a osloví mnohem širší spektrum zákazníků. Nestalo se.

Ve skutečnosti 159 nedokázala ani zopakovat úspěch svého předchůdce, natož aby jej posunula dále. Novinka nabrala na rozměrech, na hmotnosti a byť vizuálně atraktivní byla i je, kvalita se nedostavila. A co více, přibyl velmi mdlý jízdní projev.

Zatímco předchozí model 156 vážil ve vrcholné výbavě a s 3,2litrovým šestiválcem pod kapotou maximálně 1 530 kilogramů, novinka již vyšplhala na 1 695 kg. To pochopitelně ovlivnilo jízdní dynamiku, stejně jako rošáda, která se odehrála pod kapotou. Alfa Romeo 156 používala finální evoluční verzi agregátu, který v 70. letech vyvinul Giuseppe Busso, jenž v počátcích své kariéry pracoval pro Ferrari. Šlo tedy o lehkonoze se projevující, výkonný motor, který disponoval i správným zvukovým doprovodem.

Modelu 159 ale přepřáhl na větší platformu a dočekal se i nového agregátu o stejném objemu. Jeho základem byl šestiválec GM High Feature, který byl vyráběn australským Holdenem. Alfa Romeo sice v jeho případě provedla řadu úprav, výsledek ale nebyl uspokojivý. Podle technických parametrů sice mělo 260 koní zvládnout zrychlení z klidu na stovku za rovných 7 sekund a rozjet se až na 250 km/h, na silnicích se ale ořům pod kapotou do sprintu nikdy nechtělo a vůz zaostával za očekáváními i svým dynamickým projevem.

Že to čas nezlepšil, je vidět i na přiloženém videu, kde se zdá, že pod kapotou odvádí práci spíše nejslabší jedna-osma se 140 koňmi a ne vrcholný šestiválec. Ani zvuk není zrovna oslňující, načež se kde kdo může ptát, zda motor netrápí nějaká závada. Jak ale již zaznělo, tohle auto moc nejelo ani jako nové, dá se jednoduše předpokládat, že pouze dále sešel časem. Je tak vlastně jen dobře, že Alfa Romeo v roce 2011 jeho výrobu a prodej definitivně ukončila, opak by byl jen odkládáním nevyhnutelného.

Afla Romeo 159 V6 příliš neoslnila v době svého vzniku, nejinak je tomu pak i dnes, jakkoliv atmosférické šestiválce člověk kvůli jejich stále větší absenci musí milovat pomalu z povinnosti. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: AutoTopNL@YouTube

