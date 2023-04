Někdo měl v práci opravdu špatný den, obří trouba na pizzu mu spadla na cizí Ferrari před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Tento týden je tak trochu podivný, pondělí bylo v úterý a v úterý už je středa. Dobře, žertujeme, nás to ale trochu mate a v práci je to znát. Nic to ovšem není proti tomu, co se přihodilo jednomu Číňanovi.

Každý má občas blbý den, kdy se vám nic nedaří, tomu se v životě snad ani nedá vyhnout. Pokazit se toho dá spousta od mezilidských vztahů přes vlastní zdraví až po pracovní nezdary, dnes zůstaneme naštěstí jen u toho posledního. I když naštěstí... Tušíme, že člověk odpovědný za celou tuhle šlamastyku slovo „štěstí” na nějaký čas zcela vyřadí ze slovníku.

O celé události máme jen kusé informace ze sociálních sítích, vše ale nasvědčuje tomu, že blíže neupřesněný Číňan měl v práci za úkol přestěhovat troubu pomocí vysokozdvižného vozíku. To není snadný úkol, i kdyby šlo o relativně lehkou domácí troubu, v tomto případě se ale jednalo o profesionální troubu na pečení pizzy. A to je pořádný obr.

Pro vysokozdvižný vozík to není takový problém, a tak dotyčný troubu naložil a přes parkoviště ji převážel do jiného objektu. Na vozík ji ale nepoložil či neupevnil tak, aby byla stoprocentně stabilní, a tak mu po cestě spadla na stranu. To by samo o sobě bylo nepříjemné, neboť pečící zařízení je nejspíše na odpis. Ono ale spadlo na auto...

To by bylo nepříjemné dvojnásob, troubě ale patrně jako na potvoru chyběl nějaký italský kamarád, a tak se směrem k zemi vydala v momentě, kdy operátor vozíku projížděl okolo zaparkovaného Ferrari F8 Tributo. A to je nepříjemné asi tak stonásobně, neboť ekonomicky může jít o velký průšvih.

Nevidíme stav auta po odstranění trouby, i z viděného je ale jasné, že následky budou velmi nepříjemné, klidně může jít i o totální škodu. Doufejme, že dotyčný je dobře pojištěný, jinak bude muset najet opravdu hodně kilometrů s vysokozdvižným vozíkem, aby si na úhradu následků vydělal. A jinak to berte pozitivně - váš špatný den v práci nakonec nemusí být tak špatný, jak se ještě před chvílí jevil...

Ferrari F8 Tributo padlo za oběť opravdu hloupé náhodě. Jaká konstelace hvězd musí nastat, aby se stalo, že na zaparkované Ferrari spadne obří trouba na pizzu z vysokozdvižného vozíku? Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Ash@Twitter

Petr Miler

