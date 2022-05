Někdo naboural s výjimečným Ferrari za 13 milionů pět jiných aut a nechal ho na místě, utekl po svých před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: West Midlands Fire and Rescue Service, CC0 Public Domain

Podobné případy se stávají, obvykle ale v jejich centru nenajdeme vzácné auto za více jak 10 milionů korun, to nikdo soudný nenechá opuštěné na ulici. Tady ale přesně k tomu došlo a o motivaci řidiče můžeme zatím jen spekulovat.

Poněkud překvapivého hlášení se během jinak klidné služby dočkali předevčírem večer hasiči z anglického městečka Cradley Heath. Podle dostupných informací mělo být při nehodě na Hagle Road v Halesowenu nabouráno celkem šest aut. To znělo jako velká věc a když hasiči na místo dorazili, velkou věcí se být skutečně ukázala. Jen trochu jinak, než si mysleli.

K nehodě šesti aut skutečně došlo, pět z nich ale bylo zaparkovaných. A byť škody mají daleko k nulovým, pro hasiče ani záchranáře tady zase tak moc práce nebylo. Pětice z oněch aut totiž stála a do všech naboural rozjetý šestý vůz. Právě tady se případ stává zajímavým - oním autem číslo šest bylo Ferrari SF90. A jeho řidič nebyl nikde v dohledu.

Podle informací svědků s vozem naboural a místo nehody opustil po svých. To je neobvyklé obecně, krajně neobvyklé pak v případě takového výjimečného auta, jehož cena začíná někde kolem 13 milionů Kč a dostupné kousky v prodeji stojí obvykle ještě o dost víc. Prostě nenecháte vůz za takové peníze, který se do mnoha zemí dostal jen v jednotkách exemplářů, stát někde na venkově na ulici a nepůjdete pryč. Přesně to se tady ale stalo.

Důvody vyšetřuje policie a můžeme si je zatím jen domýšlet. Auto mohl nabourat jeho oprávněný řidič a majitel, ale kdyby byl třeba opilý, raději by odešel než riskoval trest za způsobení nehody pod vlivem alkoholu. Mohlo to ale být i úplně jinak - vůz mohl někdo ukrást, mohl si jej bez dovolení půjčit někdo z rodiny, možné je skoro cokoli. Další vyšetřování jistě ukáže realitu, zatím se podívejte na fotky West Midlands Fire and Rescue Service níže. Nabourané a opuštěné Ferrari SF90 u kraje silnice se opravdu nevídá...

Zdroj: West Midlands Fire and Rescue Service

Petr Miler

