Někdo nacpal do dodávky kompletní pohon z Mercedesu-AMG s 585 koňmi. A vyrazil na sprinty

A nejen celý pohon, dokonce i drahé karbon-keramické brzdy. Pokud máte rádi auta, která na pohled nenaznačují, co dovedou, nelze zajít o mnoho dál než sem.

Mercedes třídy V patří mezi osobními verzemi dodávek k tomu nejlepšímu, co si můžete pořídit, přesto je to pořád jen dodávka. Pod její kapotu si tak z výroby nemůžete nechat namontovat více než dvoulitrový naftový čtyřválec, přičemž ten nejsilnější nabízí ve verzi 300d výkon 176 kW nebo 239 koní. Není to málo, většina lidí se ale obvykle spokojí se slabšími konfiguracemi, jako tomu bylo v případě auta, které můžeme vidět na videu níže. V jeho případě šlo o provedení 250d s výkonem nejvýše 142 kW neboli 190 koní.

Minulý čas je v tomto případě na místě, neboť auto skončilo v péči tuningové firmy GAD Motors. Ta už se dříve předvedla rozličnými bláznivými kreacemi a ani v tomto případě nezklamala. Třídu V totiž osadila motorem M177 se všemi navazujícími částmi, který najdeme mimo jiné v ostrém sedanu či kombíku E63 AMG. A celý pohon dále poladila.

Výsledkem je stroj, který v hávu nudného dodávkoidního MPV posílá na všechna kola 436 kW neboli 585 koní z motoru 4,0 biturbo. Celou kreaci navíc krotí karbon-keramické brzdy právě z třídy E, a tak nejde jen o vůz, který je schopen bryskně zrychlit, ale i zabrzdit. Na sprinterském klání, kam se v této formě dostavil, ovšem předvedl hlavně to první.

Na přiloženém videu se na půlmíli s letmým startem utká s několika sporťáky, které jsou pořád rychlejší - aby je Véčko více potrápilo, chtělo by to pevný start a kratší, čtvrtmílovou dráhu, kde by lépe prodalo pohon 4x4 a lepší poměr výkonu a hmotnosti než výkonu a odporu vzduchu. Přesto je vidět, jak pozoruhodně rychlý stroj to je, když na konci starého letiště vytáhne okolo 240 km/h - v dodávce, po pouhých 800 metrech. Podívejte se na to a mějte na paměti, že až na semaforech potkáte nějakou nudně vyhlížející dodávku, nemusí nutně být tím, čím se na první pohled zdá...

Mercedes třídy V je možná luxusní osobní dodávka, dynamicky toho ale mnoho nenabízí. Foto: Mercedes-Benz



U GAD Motors do něj ale nacpali kompletní pohon z Mercedesu-AMG E63 AMG včetně brzdového systému s karbon-keramickými kotouči. Výsledek můžete v akci vidět níže. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Automotive Mike@Youtube

Petr Miler