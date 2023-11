Někdo nacpal do prťavého VW Lupo motor 2,0 turbo s 360 koňmi, v 250 km/h na Autobahnu vypadá, že vzlétne před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

I Lupo se jako produkt vrcholného „piëchismu” nabízel ve verzi GTI, ta však nikdy nedostala víc jak 125 koní. Někomu to přišlo málo, a tak pod kapotu nacpal přeplňovaný dvoulitr naladěný na skoro třikrát vyšší výkon.

Jozef Kabaň proslul zejména jako designér první generace Škody Octavia a Bugatti Veyron. Mimo to se nicméně podepsal i pod další koncernové vozy, mimo jiné dvojici Seat Arosa a Volkswagen Lupo. V obou případech šlo o 3,5metrový hatchback, který byl postaven na platformě A00. Tedy na zkrácené architektuře A03, jíž používaly větší modely Ibiza a Polo. Původně se Arosa a Lupo měly dočkat ještě třetího sourozence, který by nesl logo Škody. Nakonec bylo ale toto provedení odpískáno, mladoboleslavští se tak dočkali svého „mini“ až v roce 2011.

My si ale dnes posvítíme na jednu z nejmenších psovitých šelem, které kdy opustily Wolfsburg. Název Lupo totiž v překladu z latiny skutečně znamená „vlk“, přičemž Němci se takto snažili odkázat na domácí město značky. Automobilka tehdy vedená Ferdinandem Piëchem tento model představila v roce 1998 v reakci na stále větší rozměry Pola, díky čemuž začal mít spodek její nabídky vážné trhliny. Již tehdy však VW začal mít problém se sebevědomím, které nešlo úplně dohromady s reputací lidového vozu. Vlastně tak nebylo až takovým překvapením, že Lupo nebylo zase takový hit a v roce 2005 skončilo bez nástupce.

VW zpočátku přišel jen s výbavovými stupni E a S, následně však začal nabízet i verze Sport a GTI. Druhá zmíněná dostala do vínku atmosférickou jedna-šestku, jenž na přední kola posílala 125 koní. To možná nezní jako něco světoborného, nicméně je třeba připomenout, že Lupo opravdu měřilo jen 3 524 milimetrů. A co je podstatnější, hmotnost základních varianta startovala pod 900 kilogramy, zatímco GTI či dieselové verze jen o fous přelezly tunovou hranici. Ona jedna-šestka tak z malého hatchbacku dělala menšího trhače silnic.

Někomu nicméně atmosférický motor nepřišel dostatečně silný, a proto na jeho místo nechal namontovat dvoulitrové turbo 2,0 TSI. Tento povedený čtyřválec byl navíc ještě řádně poladěn, aktuálně tak produkuje přibližně 360 koní. Tedy oproti továrnímu GTI pomalu třikrát vyšší výkon. Ten přitom nadále míří pouze na přední kola, jejichž velikost se nejspíše pohybuje okolo dvanácti či třinácti palců. A jak dokázali kolegové ze země tulipánů, přemotorované Lupo je na nich při vyšších rychlostech nervózní jako kamzík na rovině či politik v den voleb.

Je více než jasné, že německé Autobahny nejsou pro tohoto prcka obvyklým revírem. Spíše si jej dokážeme představit na zakroucené okresce, kde řeže jednu zatáčku za druhou. Či v rukou šíleného kurýra, který vám s ním doveze jídlo jen pár sekund poté, co bylo vytaženo z pece, hrnce či pánve. Jak sami můžete vidět níže, i za hranici 250 km/h skutečné rychlosti se tento vůz podívá jako nic...

Lupo GTI standardně disponovalo atmosférickou jedna-šestkou naladěnou na 125 koní. Někomu to ovšem přišlo málo, a proto pod kapotu nacpal třikrát výkonnější přeplňovaný dvoulitr. Oh la-la. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: AutoTopNL@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.