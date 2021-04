Někdo naložil na korbu pick-upu snad veškeré vybavení domu, pak s ním vyjel na silnici před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Na silnici jsme potkali už leccos a též fotek a videí s přetíženými auty koluje internetem spousta, tohle se ale vymyká i mezím absurdity. Je nepochopitelné, že taková hromada věcí svázaná provazy na autě za jízdy vůbec držela.

Pokud se budete stěhovat, patrně si na to zavoláte stěhováky. Také jsem to jednou v životě absolvoval, firma dorazila s opravdu velkým autem i s nakládací plošinou a zdánlivě velká spousta nábytku a dalšího vybavení v něm zmizela jako nic. Stálo to přes docela daleký přesun a dost lidské práce jednotky tisíc korun, škoda v takovém případě riskovat problémy jakýmkoli amatérským akcemi.

Někdo to ale vidí jinak, a tak čas od času na silnicích vídáme přetížené kombíky s almarou na střeše a otomanu po dědečkovi na vozíku pro zahrádkáře. Rozumné to nebývá, nic, co jsme v s kolegy redakce životě zažili, se ale neblíží absurdnímu převozu snad veškerého vybavení domu jedním vrzem na korbě pick-up u Ford F-150. To je velmi schopné auto a nepochybně to platí i o verzi z let 2003 až 2008, kterou někdo natočil na silnici v Mexiku. Není ale zase tak schopné, aby si bylo schopno poradit s nákladem, který objemem převyšuje samotný vůz asi tak pětinásobně.

Neděláme si legraci a nevidět to na videu, nevěřili bychom. Tohle je ale těžké rozporovat - někdo na korbu vozu vyskládal úplně všechno od dřevěných skříní přes gauče a stoly až po barely na bůhvíco. Je opravdu nepochopitelné, že tohle všechno na autě drželo jen pomocí pár lan na místě, natož pak při jízdě. Ale stalo se, možná mají Mexičané na takové transporty nějaké speciální fígle.

Ale i kdyby, berte to jako ukázku toho, jak auto určitě nepoužívat. Třebaže je svým způsobem obdivuhodné, že někdo takhle dokáže automobil využít, nemusíme snad ani dodávat, že jedno náhlé zabrzdění nebo prudší úhybný manévr může celý náklad zbořit jak domeček z karet. A nechceme ani domýšlet, by se stalo třeba cyklistovi, kdyby na něj za jízdy spadla taková dřevěná almara. Lepší bude skutečně dát pár tisíc stěhovákům...

Ford F-150 z předminulé dekády je nepochybně schopné auto, co s ním provedl člověk na videu níže je ale skutečně absurdní. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: Carscoops

Petr Miler