Někdo nechal stát na ulici vzácné Porsche za desítky milionů s otevřeným oknem a klíčky na sedadle před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Vidět tohle auto naživo se rovná zázraku, vzniklo jen v 337 exemplářích a jeho současné ceny se pohybují v řádu desítek milionů korun i v případě těch „nejhorších” verzí. Tohle je navíc vzácný prototyp verze S, přesto byl nafocen a natočen v podstatě opuštěný na ulici.

Automobilová historie nezná mnoho více přelomových aut, než je Porsche 959. Detailně jsme na něj vzpomínali už před drahnou řádkou let a označili jsme jej za vrchol evoluce svého druhu. Byl to vůz postavený s ambicí na účast v rallye legendární skupiny B, jejíž pravidla konstruktéry omezovala jen velmi málo. Mohli tak přijít s dříve nevídanými technickými nápady a 959 jich byla plná.

Jak už dnes dobře víme, skupina B byla po sérii tragických nehod zrušena dříve, než Porsche stihlo 959 dokončit. A automobilce tak zůstal v ruce jen rozpracovaný projekt. Stalo se to tehdy více výrobcům, kteří nezřídka do dalšího vývoje zapíchli vidle, Porsche ale s vědomím toho, že by muselo kvůli homologaci postavit aspoň 200 silničních aut, vyrobilo aspoň ona silniční auta. Vzniklo jich nakonec 337, byly to svého času nejrychlejší silniční vozy světa, jako první přišly s adaptivními tlumiči a pohonem všech kol... Bylo to zkrátka auto plné „nej” a různých přelomových novinek, jak vám nejlépe přiblíží už zmíněný článek. Není tedy divu, že v aukcích se dnes 959 prodávají za ceny okolo 40 milionů Kč, existují ale ještě cennější kusy.

Automobilka totiž ještě před rozjezdem sériové výroby dala za vznik několika desítkám vývojových prototypů, z nichž většina dodnes jezdí a sběrateli jsou velmi ceněné. Jen 3 z nich posloužily vývoji verze S alias Sport a právě jeden z nich byl nyní nafocen v San Franciscu. To by samo o sobě bylo zajímavé, neboť jde o nevídaný stroj, skoro světový unikát. Nevíme, jestli má hodnotu 60, 80 nebo 120 milionů, ale to je nakonec jedno, je to zkrátka klenot. Čekali byste takový na ulici? Asi ne. Čekali byste, že bude zaparkován s otevřeným oknem? Asi ne. A čekali byste, že klíčky zůstanou uvnitř? No to teprve ne.

San Francisco není zrovna město, kde by se nekradlo, právě naopak, a tak jde o skoro neuvěřitelnou situaci. Fotky a videa ale jasně ukazují, že přesně tohle se stalo. Možná je majitel auta totálně nad věcí, možná si jen na chvíli odběhl a klíče roztržitě nechal ve voze, možná je to pokus o pojistný podvod a možná jen narafičená situace pro získání pozornosti bůhví čemu. Odpověď neznáme, tak či onak je na auto vážně pozoruhodný pohled, více vám ukáží fotky a video níže.

Většina prototypů Porsche 959 stále jezdí, toto jsou dva z majetku Porsche, z nichž ten červený na třetí fotkce dokonce zachycuje verzi S. Po světě jezdí jen dva další a jeden z nich... parkuje bezprizorně na ulici ve „Friscu”. Podívejte se na to níže. Ilustrační foto: Porsche

Zdroje: Reddit poprvé a podruhé

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.