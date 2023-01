Někdo se pokusil předělat si kombík od Mazdy na BMW, výsledek posuďte sami před 2 hodinami | Petr Miler

Automobilovou přetvářku všeho druhu nemáme rádi, a tak neočekávejte, že by nám tato proměna byla sympatická. Jde-li o recesi, proč ne, nic ale nenasvědčuje tomu, že by to tak mělo být.

Člověk by podle nás měl být v prvé řadě být schopen smířit se s tím, čím ve skutečnosti je. To neznamená, že se to nemůže snažit změnit, může, ovšem fakticky, nikoli tak, že se bude přetvařovat. Široce pojato se to dotýká prakticky všeho, sociální postavení nevyjímaje. Pokud někdo má na tašku od Vuittona a hodinky značky Rolex, budiž mu přáno, osobně nemám problém nosit Samsonite a Casio. Předstírat něco jiného volbou levných napodobenin výše zmíněných značek by mi přišlo spíše trapné než povznášející.

To samé platí o autech. Není nic špatného na tom jezdit škodovkou s motorem 1,4 TSI, někteří ale budou předstírat aspoň vlastnictví verze RS, jiní klidně to, že mají vůz úplně jiné značky. Také to jde, jak ukazuje záběr BMW níže. Tedy ono to není BMW, je to Mazda, jen její majitel se rozhodl, že trochu vylepší povědomí okolí o něm samém.

Řekli bychom, že dosáhl jen opaku, ale nechceme se opakovat. Na každý pád vzal svou Mazdu 6 ve verzi kombi a její příď stylizoval tak, aby vypadala jako na BMW řady 3 Touring. Popravdě řečeno auto na první pohled zmate snadno - design Mazd posledních let je poměrně výrazný a maska chladiče bavoráků ve tvaru tradičních ledvinek tak definující, že na chvíli nebudete přemýšlet nad tím, co vidíte. Na jakýkoli druhý pohled je ale jasně, patrné, že tohle BMW není.

Čeho chtěl majitel touto docela jednoduchou úpravou docílit, nevíme, třeba šlo jen o recesi. Ale nepůsobí to tak a ani autor fotek nenaznačuje, že by tomu tak bylo. Prostě se někdo pokusili povýšit své auto na o pár set tisíc dražší bavorák. Přitom co je špatného zrovna na Mazdě 6 Wagon?

Tahle auta toho na první pohled mnoho společného nemají, na fotce níže přesto vidíte pokus přetrasformovat jedno v druhé.

