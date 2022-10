Někdo si koupil BMW v ikonické barvě ze vzorníku Audi, matoucí stroj po necelém roce prodává včera | Petr Miler

Tohle auto udělá guláš v hlavě jak fanouškům modro-bílé vrtule, tak příznivcům čtyř kruhů. Milovat ho proto, že je to BMW, i když v barvě Audi? Nebo ho milovat, když má barvu Audi, třebaže je to BMW? Nebo ho z toho či onoho důvodu nenávidět?

Pro některá auta se určité barvy staly typickými a máme tendenci identifikovat je už podle nich. Důvody jsou různé, od tradice (Ferrari a červená) přes snahu nedráždit okolí drahým autem (německá prémiová trojka a černá s šedou na sto způsobů) až po jakousi kompatibilitu barev s jistými tvary vozu či jeho stylem. Ve Fabii se zlatou fólií v ceně čtvrtiny hodnoty vozu budete vypadat jako blázni a Lamborghini se základní modrou ze vzorníku Golfu také právem vzbudí údiv. Dnes vám ukážeme něco, co se k sobě také moc nehodí, jen trochu jinak.

Jde o BMW 530e Touring G31, tedy docela tuctový kombík poslední generace řady 5 mnichovské značky. Za normálních okolností by na silnici splynul s miliony dalších vozů, nebýt jedné věcí. Jde o použitý lak, třebaže tak na první pohled nemusí působit a méně znalí jej mohou zaměnit s jinými odstíny, ve kterých jsou pětky běžně k vidění.

Jde totiž o barvu Nardograu, tedy šedou Nardó, která se za uplynulé dekády stala jednou z model fanoušků Audi. Je to jeden z typických laků ostrých modelů RS, najdete je ve velké míře na všech modelech od RS3 přes RS6 až TT RS. Je to svérázný lak, který na světle působí velmi světle, v přítmí o dost tmavěji, někdy jako by měl barvu domodra či dozelena. Někteří ho milují, jiní nenávidí, jen zřídka se ale stane, abychom jej viděli na jiném voze než na Audi. Je to něco jako přijet s Bugatti na sraz elektromobilů - zdá se to být neslučitelným a provokujícím, původní kupec tohoto vozu si ale takový vůz vybral. A víme, že nebyl sám.

Už dříve jsem slyšel od jednoho českého prodejce BMW, že si někdo tento odstín vymínil na model M3 a továrna s tím kupodivu neměla problém. Audi totiž tuto barvu licencuje a byť už si nejsem zcela jistý cenou, tuším, že šlo 2 000 euro, tedy skoro 50 tisíc Kč. Jestli výsledek za takové peníze stojí, posuďte sami, výsledek ale motá hlavu nejednomu fanouškovi obou dotčených značek. Prvnímu majiteli ale výsledné auto moc neučarovalo, po necelém roce a 16 916 ujetých km ho prodává. To ovšem možná proto, že jde o nešťastnou hybridní verzi, která při jízdě zrovna neohromí, ať už vypadá jakkoli...

