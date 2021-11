Někdo si koupil BMW v ikonické šedé ze vzorníku Audi, bizarní spojení fandům motá hlavu před 2 hodinami | Petr Miler

Není to odstín podobný či originál připomínající, ale přímo barva, která se stala typickou pro sportovní deriváty vozů čtyř kruhů. Audi k ní kupodivu za úplatu nabízí licenci i konkurentům a někdo ze zákazníků konkurenčního BMW toho využil.

Pro některá auta se určité barvy staly typickými a máme tendenci identifikovat je už podle nich. Důvody jsou různé, od tradice (Ferrari a červená) přes snahu nedráždit okolí drahým autem (německá prémiová trojka a černá s šedou na sto způsobů) až po jakousi kompatibilitu barev s jistými tvary vozu či jeho stylem. Ve Fabii se zlatou fólií v ceně čtvrtiny hodnoty vozu budete vypadat jako blázni a Lamborghini se základní modrou ze vzorníku Golfu také právem vzbudí údiv. Dnes vám ukážeme něco, co se k sobě také nehodí, jen trochu jiným způsobem.

Jde o BMW 540i Touring, tedy docela tuctový kombík mnichovské značky. Za normálních okolností by na silnici splynul s miliony dalších vozů, nebýt dvou věcí. Tou první je tuning sestávající z továrních dílů M Performance a komponentů firmy AC Schnitzer, i takových aut se ale najde dost. Tím skutečně zvláštním a zcela mimořádným aspektem je použitý lak.

Jde totiž o barvu Nardograu, tedy šedou Nardó, která se za uplynulé dekády stala jednou z model fanoušků Audi. Je to jeden z typických laků ostrých modelů RS a dát si jej na BMW znamená něco jako přijít na západ Sparty v dresu Slavie nebo vtrhnout do institutu Václava Klause s druhovou vlajkou. Zdá se to zcela neslučitelné a provokující, původní kupec tohoto vozu to ale udělal a víme, že nebyl sám.

Už dříve jsem slyšel od jednoho českého prodejce BMW, že si někdo tento odstín vymínil na model M3 a továrna s tím kupodivu neměla problém. Audi totiž tuto barvu licencuje a byť už si nejsem zcela jistý cenou, tuším, že šlo 2 000 euro, tedy skoro 52 tisíc Kč. Jestli výsledek za takové peníze stojí, posuďte sami, výsledek ale motá hlavu nejednomu „audistovi”. Nardograu je velmi specifický odstín pastelové šedé, „pod nímž” člověk prostě automaticky očekává Audi. Tady se s ní ale pojí typické tvary BMW.

