Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na mentolově zelenou, pro tradicionalisty je to zločin před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Žádná fólie, skutečně kompletně přelakovat si nechal jeden z německých sběratelů Ferrari vůz, který proslul tím, že jej automobilka v jiné než klasické červené nevyrobila. Konzervativce to psychicky deptá, i když volba odstínu má jisté historické opodstatnění.

Ferrari F40 je jednou z největších automobilových legend všech dob. Je to v prvé řadě výjimečný vůz s kořeny ve snahách Ferrari zúčastnit se rallyové skupiny B, své k jeho ikoničnosti ale řekl i jistý neurvalý přístup Italů k jeho prodeji. Automobilka - tehdy ještě alespoň částečně řízená Enzem Ferrarim - ho kupcům nabídla v jakékoli barvě, pokud to bude červená, jiný lak prostě k dispozici nebyl. A byť sběratelům slíbila, že půjde o limitovanou edici, výrobu nakonec „zapomněla” zastavit, takže nakonec poslala do světa 1 311 aut. Protože, hm, pecunia non olet?

To bylo skutečně hodně výjimečných vozů na přelom 80. a 90. let, takže nakonec není divu, že jeho ceny nejprve vylétly do stratosféry, poté ale spíše prolétly podlahou. Je z dnešního pohledu neuvěřitelné, že F40 šlo ještě před nějakými 20 roky koupit za ceny okolo 225 000 USD, protože jich na trhu bylo prostě moc a ikonický status vozu stále chyběl. I po započtení inflace či zohlednění odlišných směnných kursů té doby se pořád bavíme o ekvivalentu asi 8,5 milionu dnešních korun. Kdo tehdy koupil, neprohloupil - pod 55 milionů Kč dnes nekoupíte ani hodně jeté F40, na hezké kousky to chce spíše 70 milionů, na výjimečné exempláře klidně přes 100 „mega”.

Výjimečný se v tomto případě obvykle rovná co nejvíce originální a nejetý, tak to je, to sběratelé ocení nejvíc. Není tedy divu, že většina majitelů ef-čtyřicítky jednak nepoužívá, jednak je udržuje v maximálně původní kondici. To pochopitelně znamená i zachování onoho červeného laku, neboť ten na první pohled říká, jak moc originální auto je. Německý sběratel, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Schaltkulisse (asi není třeba překládat, šaltpáka nebo šaltrpáka se říká i u nás a kulisa je kulisa), na to ale nebral zřetel a svou F40 přelakoval - skutečně přelakoval - do naprosto nepřehlédnutelně jiné barvy.

Místo červené je tak jeho vůz mentolově zelený a nemáme pocit, že by mu to bůhvíjak slušelo. Je to ale unikát a volba barvy není jen provokace - jde o odstín Verde Pallido, který vůz dostal začátkem letošního roku jako vzpomínku na Ferrari 250 GTO postavené pro Stirlinga Mosse, jenž závodil v roce 1962 v Le Mans. Pro tradicionalisty je to přesto zločin, pro ty ale bude zločinem i použití jiných čepiček ventilků pneumatik... Jak moc se výsledek zamlouvá vám, posuďte sami, v každém případě je to světový unikát. A ocenit je třeba, že majitel s autem pravidelně jezdí, není to žádná královna garáží.

Všechny F40 sjely z výrobní linky v tomto provedení, auto na záběrech níže je nyní světle zelené. A je to skutečně lak, ne fólie. Foto: Ferrari

Zdroj: Motor1

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.