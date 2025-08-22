Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin

Správné Ferrari musí být červené, no ne? A taková F40, ta se v jiné než v červené barvě přímo ve fabrice ani nevyráběla. Teď si ale někdo poručil přelakování na zelenou a konzervativce to psychicky deptá, i když výsledek podle nás vypadá vůbec špatně.

před 8 hodinami | Petr Miler

Foto: Ferrari

Správné Ferrari musí být červené, no ne? A taková F40, ta se v jiné než v červené barvě přímo ve fabrice ani nevyráběla. Teď si ale někdo poručil přelakování na zelenou a konzervativce to psychicky deptá, i když výsledek podle nás vypadá vůbec špatně.

Ferrari F40 je jednou z největších automobilových legend všech dob. Je to v prvé řadě výjimečný vůz s kořeny ve snahách Ferrari zúčastnit se rallyové skupiny B, své k jeho ikoničnosti ale řekl i jistý neurvalý přístup Italů k jeho prodeji. Automobilka - tehdy ještě alespoň částečně řízená Enzem Ferrarim - ho kupcům nabídla v jakékoli barvě, pokud to bude červená, jiný lak prostě k dispozici nebyl. A byť sběratelům slíbila, že půjde o limitovanou edici, výrobu nakonec „zapomněla” zastavit, takže do světa poslala 1 311 aut. Protože, hm, pecunia non olet?

To bylo skutečně hodně výjimečných vozů na přelom 80. a 90. let, takže nakonec není divu, že jeho ceny nejprve vylétly do stratosféry, poté ale spíše prolétly podlahou. Je z dnešního pohledu neuvěřitelné, že F40 šlo ještě před nějakými 20 až 25 roky koupit za ceny okolo 220 000 USD, protože jich na trhu bylo prostě moc a ikonický status vozu stále chyběl. I po započtení inflace či zohlednění odlišných směnných kursů té doby se pořád bavíme o ekvivalentu asi 8,5 milionu dnešních korun. Kdo tehdy koupil, neprohloupil - pod 60 milionů Kč dnes nekoupíte ani hodně jeté F40, na hezké kousky to chce spíše 70 milionů, na výjimečné exempláře klidně přes 100 „mega”.

Výjimečný se v tomto případě obvykle rovná co nejvíce originální a nejetý, tak to je, to sběratelé ocení nejvíc. Není tedy divu, že většina majitelů ef-čtyřicítky jednak nepoužívá, jednak je udržuje v maximálně původní kondici. To pochopitelně znamená i zachování onoho červeného laku, neboť ten na první pohled říká, jak moc originální auto je. Jeden z britských majitelů vozu na to ale nebral zřetel a svou F40 nechal přelakovat - skutečně přelakovat - do naprosto nepřehlédnutelně jiné barvy.

Místo červené je tak jeho vůz zelený. Nechceme říci světle, nechceme říci tmavě, je to prostě zelená metalíza. Podle nás to v ní autu docela sluší, výsledkem je v každém případě unikát. A volba barvy není jen provokace - jde o odstín Verde Fortunato, tedy Šťastná zeleň, který vůz dostal jako výraz úcty Ferrari 330 GTC Speciale s číslem podvozku 08753. Pro tradicionalisty je to podle jejich reakcí přesto zločin, pro ty ale bude zločinem i použití jiných čepiček ventilků pneumatik... Tady je navíc změn víc, firma DK Engineering, která změnu provedla, přidala i dílčí změny v interiéru, systémem zdvihu přední nápravy a karbon-keramickými brzdami.

Jak moc se výsledek zamlouvá vám, posuďte sami úplně dole, pro srovnání přidáváme i fotky klasiky. Buď jak buď je třeba, že majitel s autem pravidelně jezdí, není to žádná královna garáží. Ani to dnes není běžné...


Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin - 1 - Ferrari F40 ilustracni foto 02Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin - 2 - Ferrari F40 ilustracni foto 03Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin - 3 - Ferrari F40 ilustracni foto 06Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin - 4 - Ferrari F40 ilustracni foto 05
Všechny F40 sjely z výrobní linky v tomto provedení, auto na záběrech níže je nyní zelené. A je to skutečně lak, ne fólie, podívejte se navíc na změny v interiéru. Foto: Ferrari

Zdroj: DK Engineering

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

