Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
Petr MilerSprávné Ferrari musí být červené, no ne? A taková F40, ta se v jiné než v červené barvě přímo ve fabrice ani nevyráběla. Teď si ale někdo poručil přelakování na zelenou a konzervativce to psychicky deptá, i když výsledek podle nás vypadá vůbec špatně.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
před 8 hodinami | Petr Miler
Správné Ferrari musí být červené, no ne? A taková F40, ta se v jiné než v červené barvě přímo ve fabrice ani nevyráběla. Teď si ale někdo poručil přelakování na zelenou a konzervativce to psychicky deptá, i když výsledek podle nás vypadá vůbec špatně.
Ferrari F40 je jednou z největších automobilových legend všech dob. Je to v prvé řadě výjimečný vůz s kořeny ve snahách Ferrari zúčastnit se rallyové skupiny B, své k jeho ikoničnosti ale řekl i jistý neurvalý přístup Italů k jeho prodeji. Automobilka - tehdy ještě alespoň částečně řízená Enzem Ferrarim - ho kupcům nabídla v jakékoli barvě, pokud to bude červená, jiný lak prostě k dispozici nebyl. A byť sběratelům slíbila, že půjde o limitovanou edici, výrobu nakonec „zapomněla” zastavit, takže do světa poslala 1 311 aut. Protože, hm, pecunia non olet?
To bylo skutečně hodně výjimečných vozů na přelom 80. a 90. let, takže nakonec není divu, že jeho ceny nejprve vylétly do stratosféry, poté ale spíše prolétly podlahou. Je z dnešního pohledu neuvěřitelné, že F40 šlo ještě před nějakými 20 až 25 roky koupit za ceny okolo 220 000 USD, protože jich na trhu bylo prostě moc a ikonický status vozu stále chyběl. I po započtení inflace či zohlednění odlišných směnných kursů té doby se pořád bavíme o ekvivalentu asi 8,5 milionu dnešních korun. Kdo tehdy koupil, neprohloupil - pod 60 milionů Kč dnes nekoupíte ani hodně jeté F40, na hezké kousky to chce spíše 70 milionů, na výjimečné exempláře klidně přes 100 „mega”.
Výjimečný se v tomto případě obvykle rovná co nejvíce originální a nejetý, tak to je, to sběratelé ocení nejvíc. Není tedy divu, že většina majitelů ef-čtyřicítky jednak nepoužívá, jednak je udržuje v maximálně původní kondici. To pochopitelně znamená i zachování onoho červeného laku, neboť ten na první pohled říká, jak moc originální auto je. Jeden z britských majitelů vozu na to ale nebral zřetel a svou F40 nechal přelakovat - skutečně přelakovat - do naprosto nepřehlédnutelně jiné barvy.
Místo červené je tak jeho vůz zelený. Nechceme říci světle, nechceme říci tmavě, je to prostě zelená metalíza. Podle nás to v ní autu docela sluší, výsledkem je v každém případě unikát. A volba barvy není jen provokace - jde o odstín Verde Fortunato, tedy Šťastná zeleň, který vůz dostal jako výraz úcty Ferrari 330 GTC Speciale s číslem podvozku 08753. Pro tradicionalisty je to podle jejich reakcí přesto zločin, pro ty ale bude zločinem i použití jiných čepiček ventilků pneumatik... Tady je navíc změn víc, firma DK Engineering, která změnu provedla, přidala i dílčí změny v interiéru, systémem zdvihu přední nápravy a karbon-keramickými brzdami.
Jak moc se výsledek zamlouvá vám, posuďte sami úplně dole, pro srovnání přidáváme i fotky klasiky. Buď jak buď je třeba, že majitel s autem pravidelně jezdí, není to žádná královna garáží. Ani to dnes není běžné...
Všechny F40 sjely z výrobní linky v tomto provedení, auto na záběrech níže je nyní zelené. A je to skutečně lak, ne fólie, podívejte se navíc na změny v interiéru. Foto: Ferrari
Zdroj: DK Engineering
Bleskovky
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
před 9 hodinami
- Nejmíň oblíbené Porsche 911 v té správné verzi na Autobahnu ukázalo, že i na něm je co milovat a obdivovat
včera
- Ilustrace ukazují, jak by nová Škoda Octavia Combi mohla vypadat ještě před jejím zářijovým odhalením
20.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Marquez těsně poražen Acostou 17:23
- Salač postoupil v Maďarsku přímo do Q2 17:11
- Test Yamaha XSR 900 GP: kapotovaná nádhera 12:25
- Úvod na nové trati patřil Marcu Marquezovi 12:04
- Petr Najman a jeho tým se rozešli včera 23:09
Nejnovější články
- Tenhle italský bizár není ve skutečnosti až takový cirkus, jak se na první pohled může zdát
před 3 hodinami
- Drahé německé značky pláčou, náhlý krok Číňanů je tvrdě zasáhl ve chvíli, kdy to nejmíň potřebují
před 5 hodinami
- Muž najel se Škodou Octavia I přes 1 milion km, zvládl to s původním motorem i spojkou. To se asi podiví tomu, co si teď koupil
před 6 hodinami
- Čínské obdoby Porsche a Ferrari za cenu Škody míří do Evropy, už víme, kdy a kde se objeví nejdřív
před 8 hodinami
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
před 9 hodinami
Živá témata na fóru
- Řidiči, co to mají v ruce... 08.22. 16:03 - řidičBOB
- Dříve M135i, nyní ///M2 08.22. 15:51 - Vrooom
- S větrem ve vlasech.... 08.22. 14:21 - pavproch
- Onboard videa 08.22. 13:43 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 08.22. 13:14 - řidičBOB
- Volkswagen obecne 08.22. 05:33 - Snowman000
- BMW Divize 08.20. 12:06 - pavproch
- Škoda Auto obecně 08.20. 08:36 - pavproch