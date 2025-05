Někdo si nechal předělat svou Hondu na Alfu Romeo. Teď má spolehlivé auto, které nevypadá jako z jiné planety před 5 hodinami | Petr Miler

Časy, kdy se Civicu přezdívalo UFO, jsou možná pryč, žádný líbivý krasavec to přesto pořád není. Ale může jím být? Zjevně ano, tohle auto vyvolává poprask na srazech nadšenců, kteří zjevně neví, jestli autora kreace zbít, nebo ho vynést na piedestal.

Asi neexistuje auto, se kterým dostanete vše dobré najednou. Jistě, některá se o to snaží úspěšněji než jiná, pořád ale platí, že pokud chcete vůz, který dráždí emoce, je to obvykle jiné auto než to, které těší rozum. Tak to prostě bývá.

Dobře patrné je to na typických japonských a italských autech. Ta první jsou obvykle velmi spolehlivá a technicky obecně odolná, jejich design ale bývá podivný nebo nudný. A pokud v lidech probouzí nějaké emoce, bývají to leda rozpaky. To Itálie bývá pravým opakem - technika je dost často porůznu nedomyšlená a spolehlivost mizerná. Design a vůbec schopnost rozbušit vaše „cuore sportivo” u nich ovšem bývá na stovce.

„Mít tak auto, které vypadá jako Ital, ale funguje jako Japonec!” říkají možná někteří. „Podržte mi pivo,” odvětil jim majitel Hondy Civic Type R FL5 na fotkách úplně dole. A ze svého 330koňového hot hatche přinejlepším nenápaditého vzhledu vykřesal něco jako japonskou Alfu Romeo. Příď vozu si nechal předělat ve stylu Alf posledních let, autu ale jinak nechal původní světla zasazená do trochu jiného okolí, takže to nemohla být zase tak náročná úprava. A výsledek vypadá snad i líp, než by nás kdy napadlo.

Nemusíte to vidět stejně, buď jak buď jde o jediný způsob, jak se dnes dostat k hot hatchi Alfy Romeo a spolehlivé Alfě vůbec. Majitel s autem jezdí na srazy nadšenců - nadšenců do Hond - a vyvolává prý poprask. Aby ne, však vedle fandů Alf jsou podobným živlem snad už jen fandové Hond. A teď to zkuste obojí zkřížit...

Tohle je skutečná Alfa Romeo Giulia 952 v bílé, zkuste si ji srovnat s tím, co zachycují fotky níže. Dojem z předních partií je velmi podobný.

