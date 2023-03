Někdo zkusil s nejlevnějším Citroënem ostře projet slavnou zatáčku GP Monaka, na výsledek hned tak nezapomene před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Citroën

Že se takové auto na podobné řádění nehodí, je vidět tak nějak od pohledu. Přesto překvapí, jak dalece ho nezvládá, majitel se z toho bude vzpamatovávat ještě dlouho.

Citroën Ami je živoucí ukázkou nekonkurenceschopnosti elektrických aut v jakékoli jejich podobě. Třebaže pro městské popojíždění takový vůz z hlediska své akceschopnosti smysl dává, ekonomicky je to už jiná písnička. Tohle snad ani není auto, je to takový Aixam od velké automobilky, který nejede rychleji než 45 km/h a na jedno nabití ujede nanejvýš 70 km.

Jak u toho vypadá, posuďte sami, my bychom ale dali ruce pryč od vozu, u něhož není jasné, která strana je jeho přídí, a která jeho zádí. Interiér pak uráží i slovo „spartánský”. Být to stroj za pár desítek tisíc, voila, ve skutečnosti je ale tak nesmyslně drahý, že ho české zastoupení značky raději ani nenabízí. Ve Francii startuje na 7 790 Eur, tedy asi 184 tisících Kč. I tak to stačí na pozici nejlevnějšího Citroënu, poměr výkonu a ceny ovšem veselý opravdu není.

Jak moc dobře se prodává, nevíme, ve statistikách klasických aut se nevyskytuje, ve Francii si ale své zákazníky nachází. Jeden z nich se pak rozhodl, že všem ukáže, zač je v Pardubicích perník, a tak Ami vytáhl do Monaka na trať tamní Grand Prix Formule 1. Kdo to v Monaku zná, ví, že spoustu slavných zatáček si můžete v běžném provozu projet sami, což platí i o ikonické šikaně Lowes (dnes marketingově nazvané podle hotelu Fairmont poblíž). Sám jsem si ji kdysi za příhodných okolností střihl trochu peprněji (ona na to stačí velmi nízká rychlost) a nebylo to žádné drama, ale v takovém Citroënu Ami...

Podívejte se na to sami na videu níže. Cestou nahoru to dotyčnému ještě vyšlo, cestou dolů ale nedbal ani mírného vyklopení samotné zatáčky, ani fyzikálních limitů svého Citroënu. A překlopil ho na bok, což docela zaskočí, uvážíme-li všechny okolnosti - tohle by se tak snadno stát nemělo. Dotyčný může mluvit o štěstí v neštěstí, neboť jen zábrany u cesty zamezily tomu, aby smetl chodce podél ní, přesto na výsledek bude asi vzpomínat dlouho. Tohle je vážně ostuda, navíc úplně zbytečná nehoda a jistě totální zničení jednoho „kámoše” z Francie, na podobné kousky se tato podivnost prostě ani trochu nehodí.

Střihnout si s Citroënem Ami ostře zatáčku Loews v Monaku opravdu nebyl dobrý nápad, podle toho také celý pokus dopadl. Ilustrační foto: Citroën

Zdroj: Beneluxsupercars@Youtube

Petr Miler

