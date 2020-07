Někdo utopil Ferrari v ulicích Londýna, něco takového se hned tak nevidí před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Horsepower Hunters@Youtube

Není nic až tak neobvyklého, když auto padne za oběť záplavám jakéhokoli typu, drahé exotické stroje ale majitelé před podobnými neštěstími obvykle schovají. Tohle Ferrari FF štěstí nemělo.

Londýn v pondělí překvapily nečekané záplavy. Za těmi nestála průtrž mračen, nýbrž prasklé potrubí, jenž následně zaplavilo silnici A406. A jelikož trubky měly přes 60 centimetrů v průměru, zmizela dvouproudová ulice pod vodou velmi rychle. Naneštěstí se ovšem na ní nacházela mnohá auta včetně červeného Ferrari FF, která živel uvěznil až do úterního dne. A jakkoliv nejsou hlášeni žádní zranění, v případě dopravních prostředků nejspíše nepomůže ani „vysušení, vylovení a odbahnění“.

Dle zprávy zasahujících hasičů došlo k prasknutí potrubí v půl čtvrté odpoledne, přičemž do osmé hodiny večerní bylo neštěstí pod kontrolou. Silnice nicméně zůstala uzavřená až do následujícího dne. O stavu zatopených aut se pak zprávy nezmiňují, nicméně ze záběrů je patrné, že voda v jednu chvíli sahala Ferrari do půli boků. Stoprocentně zaplaven tak byl výfukový systém, stejně jako prakticky veškerá kabeláž. A totéž se týká i pohonu všech kol, který italskému plnokrevníkovi v tomto případě příliš nepomohl.

S ohledem na toto poškození se zdá, že osud Ferrari se naplnil. I proto, že svědci mluví o velmi nepříjemném zápachu, který se místem neštěstí začal velmi rychle vinout. A to přesto, že nešlo o kanalizační potrubí, nýbrž o to vodní. A jelikož došlo na prasklinu, ocitlo se velké množství okolních domovů zcela bez studené a teplé, ti šťastnější si stěžovali pouze na menší tlak. Proč se ovšem incident stal, zatím úřady neupřesnily.

Můžeme tak jen dodat, že Ferrari v letech 2011 až 2016 vyrobilo celkem 2 291 kusů, z čehož osm set připadá hned na první rok. Automobilka karoserii typu shooting brake doplnila dvanáctiválcem s 659 koňmi, které stály za sprintem na stovku za 3,7 sekundy a maximálkou 335 km/h. Kromě toho Italové čtyřmístnému modelu dodali také inovativní pohon všech kol 4FM, který ovšem dopředu posílá pouze 20 procent výkonu.

Červené Ferrari FF nejspíše padlo za oběť prasklému vodnímu potrubí, jenž následně v Londýně zaplavilo několik ulic. Foto: Horsepower Hunters@Youtube

Zdroj: Horsepower Hunters@Youtube

Petr Prokopec