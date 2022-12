Někdo z Volkswagenu nedomyslel prezentaci značky na Instagramu, teď přivádí k smíchu celý svět před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Je vlastně docela zvláštní, že si druhého významu tohoto spojení nikdo nevšiml, dokud obě slova někdo nespojil dohromady. Teď už málokdo dokáže dostat spojení Volkswagen a Italia z hlavy.

O sirkách se říká, že jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem. Totéž platí o sociálních sítích. Snadno a navíc zcela zdarma díky nim můžeme navázat komunikaci s řadou lidí, třeba se spolužáky, na které jste již dávno ztratili kontakt. S jejich pomocí můžete velmi dobře také propagovat své zboží, přičemž pokročilé algoritmy zajistí, že daný obsah bude prezentován skutečně jen potenciální klientele. Nicméně na druhou stranu stačí jeden chybný krok a rázem se vám smějí široké davy.

Volkswagen nyní musí počítat právě s tím kvůli svým aktivitám v Itálii. Stojí za tím jeho tamní instagramový účet, na jehož založení došlo už před více než deseti lety. Od té doby se na něm objevilo 1 052 příspěvků, zároveň filiálka zlákala také 142 tisíc sledujících. Dokud se značka prezentovala jako Volkswagen Itala, nikomu nepřišlo nic zvláštní, jakmile se ale na účtu začalo ukazovat označení konta volkswagenitalia, i další zaznamenali to, čeho si všiml uživatel Redditu s přezdívkou Vwstig. Ten nejnověji poukázal na to, že z lidového vozu se staly lidové genitálie, což rázem přivádí k smíchu půl internetu.

Nakonec se na to sami podívejte níže, byť vás to možná hned netrkne. Jako první vaši pozornost nejspíše upoutá logo Volkswagenu, které je naprosto stejné jako v dalších zemích. Jakmile ovšem sjedete pohledem doprava, uvidíte něco, co nejspíše již z hlavy nedostanete. Došlo totiž na spojení slov Volkswagen a Italia, čímž vznikla volkswagenitalia. Když si to párkrát přečtete, zjistíte, jak moc z tohoto spojení křičí „genitalia“. Tohle někdo u VW nedomyslel.

Jistě, jde o poněkud infantilní humor. Uvážíme-li ale, jak moc velké firmy věnují pozornosti „čistotě” podobných prezentací, je docela podivné, že tohoto nikoho nenapadlo. Vhodné řešení se nabízí samo, však Italové by mohli kráčet cestou Němců (volkswagen_de) či Francouzů (vw_france). Jenže účty jako VW_Italia, Volkswagen_Italia či VW_Italy jsou již zabrané. V prvním případě jde o italský klub značky, ve druhém o fanouškovskou stránku a ve třetím o půjčovnu dodávek tohoto výrobce. Nikdo ze zmíněných se svého účtu ve prospěch automobilky s nadšením jistě nevzdá.

Jak se říká, dobrá rada nad zlato. Pokud vás tedy napadá vhodný název, jenž nebude korespondovat s genitáliemi, možná by stálo za pokus italské zastoupení VW kontaktovat. Nemůžeme samozřejmě garantovat, že za svůj přínos budete odměněni třeba vozem zdarma. Ovšem jelikož sociální média mají opravdu neskutečnou sílu, nelze to ve výsledku ani vyloučit. Jen tedy nevíme, zda se následně chlubit tím, jak jste se ke svému novému autu dostali.

Volkswagen na Instagramu prezentuje své novinky vcelku běžně, jen v Itálii tak ale činí skrz účet, po jehož spatření genitálie z hlavy už nedostanete. Foto: Volkswagen

Zdroj: Reddit

