Některé Toyoty jsou vážně nezničitelné, majitel s ní dojel do servisu i poté, co spadla ze srázu a zmuchlala se jako papír

Máte pocit, že vaše auto vydrží hodně, když zvládlo ujet 200 tisíc km bez ztráty květinky a dál funguje? Nebudeme říkat, že ne, tahle Toyota ale zvládla spadnout ze srázu, ztratit svůj původní tvar a přesto majitele dovézt do servisu s tím, že by chtěla opravit.

Různé automobilové značky si za roky a dekády své existence vysloužily různou image. Snad nikdy není úplně vycucaná z prstu, protože na každém šprochu je obvykle pravdy alespoň trochu, pověst ale leckdy nemívá s realitou společného tolik, kolik by se slušelo. Třeba o autech od Porsche se říká, jak jsou spolehlivá, jak moc toho vydrží, však skoro rok co rok ovládnou většinu statistik TÜV. Ano, to je fakt, ale za jakou cenu?

Za léta, po která se točím kolem aut, jsem poznal hodně majitelů vozů této značky v Česku i v zahraničí. A se svými auty mají vzhledem k jejich ceně, stáří a nájezdu problémů docela hodně. Jak tedy mohou statisticky působit tak neprůstřelně? No, je třeba si uvědomit, že jde o hodnotná auta patřící obvykle majetným lidem, kteří se o ně adekvátně starají. Připravují je tedy na technické kontroly jako málokdo, kolikrát si platí prodloužené záruky i u dekádu a víc starých vozů. A je jim to jedno, finančně je to nebolí. Taková auta jsou pak logicky téměř permanentně v dokonalém stavu a když přijedou na STK, projdou skoro vždy bez závad. Ale dá se rozumně srovnávat 15 let staré Porsche 911 třeba se Škodou Octavia II TDI z roku 2008, se kterou někdo jezdí za poslední peníze a do servisu zamíří jen tehdy, kdy je opravdu zle? Asi ne, za stejných podmínek může být ona Octavia snadno spolehlivější.

Neznamená to ale automaticky, že image té či oné značky je vždy mimo. Taková Toyota má pověst výrobce velmi spolehlivých a trvanlivých, skoro nezničitelných aut. A k realitě to má podle mých zkušeností blízko. S vozy japonské značky sice málokdo jedná v rukavičkách, ale jsou obvykle konstrukčně primitivnější, vývojově o půl třídy pozadu za avantgardnější konkurencí zejména z Evropy. Toyota se zkrátka do ničeho nežene, počká si, až si na tom nebo onom vylámou zuby jiní a vsadí vše na osvědčenou cestu. Některé modely pak vydrží ve výrobě tak dlouho, že čas na nich vychytá i to, co u jiných vozů ani není technicky možné.

Mezi takové patří i Land Cruiser 70, auto vyráběné v průběžně modernizovaných provedeních od poloviny 80. let, v tomto případě v méně obvyklé verzi Pickup. Jeho majiteli se „povedlo” s vozem spadnout ze srázu při přejezdu horského průsmyku kdesi v Saúdské Arábii. Nebyla to legrace, auto šlo několikrát „přes boudu” a ve výsledku vypadá jako by na něj šlápla Godzilla, když se ale pod srázem zastavilo, majitel, který jako zázrakem přežil bez vážných zranění, zjistil, zjistil, že i jeho auto stále jede. Sotva rozeznatelný vůz sice musel řídit v pózách Bikrama Čoudhuriho, nakonec ale dojel do servisu po svých. Jestli tam auto opraví, nebo jej označí za totální škodu, ukáže jen čas, na každý pád je to fascinující ukázka toho, jak nezničitelné Toyoty - zvlášť starší Land Cruisery - mohou být. Nedokážeme si představit mohou jiných vozů, které by něco takového přežily v pojízdném stavu.

