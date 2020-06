Němci možná sebrali Lamborghini kus duše, aspoň jim ale spravili tachometry před 3 hodinami | Petr Miler

Tvrdé jádro příznivců italské automobilky asi nikdy nepřekousne moment, kdy se Lamborghini stalo součástí koncernu VW, autům značky to prý vzalo duši. Možná, je ale třeba mít na paměti i to, že jim to také mnohé dalo.

Italská auta byla, jsou a zřejmě vždy budou předmětem vášnivých debat. Mají totiž často moc chytnout člověka za srdce, ať už jde o design či jízdní anebo jakýkoli jiný projev. Italové bůhvíjak dokáží dát autům duši, to jim zkrátka nelze upřít, současně jim ale obvykle nedokáží dát kvalitu, trvanlivost a praktičnost tolik nezbytnou pro každodenní použitelnost. To není opakování klišé, ale zkušenost autora, který si s pár italskými auty užil své, v dobrém i zlém.

Lidé mají tendenci si myslet, že tohle se týká vozů jako jsou Fiaty či nanejvýš Alfy Romeo, že nad nimi stojí docela jinak koncipované stroje značek, jako je Lamborghini. Není tomu tak, dělat auta „takhle” je italský národní sport a před pár dny to nejlépe připomněly záběry akcelerace Lamborghini Murciélago na Autobahnu. Auto jedoucí ve skutečnosti o 36 km/h pomaleji, než kolik říká tachometr, to se skutečně jen tak nevidí. Současně bylo ale i z videa patrné, že z tohoto auta tryskají emoce na všechny strany.

Murciélago bylo v podstatě poslední Lamborghini, které neslo ryzí stopy italského vývoje a výroby. Ačkoli automobilka už tehdy patřila Audi, kvanta bizarních řešení postrádajících logiku a nakonec i výše zmíněné projevy nekvality jsou jasně Made In Italy. Později už Němci automobilku plně ovládli a poslední novinky připomínají spíše stylová Audi než umírněná Lamba a někteří jim to nemohou odpustit. Část svérázu těchto vozů se s tím jistě vytratila, ale přišly jiné věci, jako kvalita.

Ukazuje to další video z Autobahnu, které si tentokrát bere na paškál Lamborghini Aventador S Roadster, tedy o poznání modernější auto, třebaže ne s těmi úplně nejmodernějšími základy. Tento stroj opět fascinuje zvukem a dynamikou, však na 300 km/h je za 27 sekund po startu z místa. A rozjede se až na tachometrových 336 km/h. V tu chvíli ale nejede dle GPS s bídou 300, ale 323 km/h, jak by se dalo očekávat.

Vstup Audi do Lamborghini tak nepřinesl jen zlé, přinesl i dobré věci a fungující tachometr je toho spíše symbolem, nikoli až tak podstatným projevem. Co je pro vás důležitější, posuďte sami, osobně bych dal přednost italským autům vyrobeným pod německou taktovkou, může to být spojení toho nejlepšího z obou světů.

Lamborghini Aventador S Roadster jede. A netváří se přitom, že by jelo o mnoho víc, než ve skutečnosti svede. Foto: AutoTopNL@Youtube

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler