Němci se v případě placení za auta, která jste si už koupili, nezastaví před ničím, měsíční úhrady za klimatizaci jsou realitou dnes

Nechtělo se nám věřit, že někdo zajde takhle daleko, zvlášť po fiasku BMW s pravidelnými platbami za vyhřívaná sedadla. Audi to ale udělalo. V nové A3 si pravidelně - a možná jen pravidelně - budete musel platit za dvouzónovou klimatizaci. To už hraničí s vydíráním.

Obecně vzato jsem konzervativně smýšlející člověk, to ale neznamená, že odmítám všechno nové. Naopak jsem vždy fandil pokroku a hltal, jak se nová auta stávají výkonnějšími, rychlejšími, efektivnějšími, přichází s novými řešeními motorů, převodovek, podvozků, nabízejí pokročilejší brzdy či přichází s novými generacemi pneumatik. Nebyl jsem tedy nikdy úplně na jedné lodi s těmi, kteří začali v určitou chvíli odmítat nová auta a trvali na atmosféricky plněných motorech, manuálních převodovkách, hydraulických posilovačích řízení... Rozuměl jsem jim a rozumím jim, ale dokážu akceptovat i jisté směny.

V poslední době ovšem začínám mít pocit, že se nové vozy začaly od určité chvíle stávat v jistém slova smyslu nesnesitelnými. A jejich možnosti, které by mohly či měly být použity ve váš prospěch, se obrací proti vám. A nemusí jít vůbec o techniku, stačí elektronika. Třeba systémy dohledu nad rychlostí vaší jízdy, které je třeba dokola vypínat, jednou je možná ani vypnout nepůjde a později možná začnou hlásit vaše excesy „kamsi nahoru”, jsou obtížně přijatelné. A jinak než tak, že si koupíte auto, které je prostě a jednoduše „offline”, se jich bezpečně nezbavíte. Důvodů pro takový postoj ale bude jen přibývat.

Tím nejnovějším se zdá být, že auto, které jste si koupili - až už nové nebo ojeté - nebude nikdy skutečně vaše, pakliže nad ním automobilka bude mít „elektronickou moc”. Včera jsme psali o faceliftovaném Audi A3, u kterého jsme se podivovali především nad tím, za co všechno si najednou chce automobilka nechat platit formou tzv. předplatného. V případě některých výbavových prvků máte dostat vždy jen jakéhosi Golema bez šému, tedy v autě budete mít hardwarově všechno potřebné, pro použití třeba adaptivního tempomatu si ale budete muset připlatit za softwarovou aktivaci. Jinak nebudete mít nic.

Ale dobrá, na takové věci jsme zvyklí třeba od BMW, Audi ale překročilo pomyslný Rubikon. Platit si totiž chce nechat i za automatickou dvouzónovou klimatizaci. Myslel jsem si, že je to nějaký omyl, překlep, neúplná informace, že se platit bude za nějaký „extra špek”. Ale není to tak. Obrátili jsme se s dotazem přímo na centrálu Audi, která potvrdila, že platit se bude za úplně normální dvouzónovou „klimu”, i když nebude existovat auto, které by ji z výroby fyzicky nemělo na palubě. A pracovat bude dokonce s úplně tím samým hardwarem a palubní elektronikou jako před faceliftem, je to v podstatě jen změna existující nabídky, nový software, který to všechno ovládá.

Mluvčí firmy na upřesňující dotazy nebyl schopen jednoznačně říci, zda nemůže být dvouzónová klimatizace „navždy” součástí základní výbavy či určitého příplatkového paketu už při koupi jako dosud, nabídka se prý může lišit trh od trhu. Se stejným vysvětlením ale také uvedl, že není možné předem říci, že k dispozici bude na všech trzích jednorázové „dokoupení” této výbavy, v úvahu připadá i možnost nekonečných pravidelných plateb. Ostatně pokud máte Audi, používáte portál myAudi a platíte si za některé funkce u jiných modelů, víte, že k dispozici bývá kdeco - některé funkce je možné platit jen měsíčně, jiné na různá období, někdy se roční platba předem vyplatí, jindy je skoro jen součtem těch měsíčních atp. Také v případě automatické dvouzónové klimatizace je teoreticky možné všechno z toho v závislosti na očekávaném přijetí konkrétních možností na tom kterém trhu.

Omlouvám se, ale tohle už je moc i na mě. Jako bych viděl, že Audi dříve nebo později přijde jen s měsíčními platbami, které vás jednou nevyhnutelně začnou obtěžovat. Tak je zrušíte, však jednozónová klimatizace stačí, ne? Pak si ale partnerka kdesi uprostřed léta začne stěžovat, jak je jí horko, zima, cokoli jiného než vám. A začne být nepříjemná. Vy tedy - než abyste to dál poslouchali - raději sáhnete do kapy pro mobil a připlatíte „kilčo” za dvě zóny, které v autě celou dobu máte, akorát Audi vám je nedovolí ovládat, dokud mu nepoukážete požadovanou sumu. Jak moc daleko má tohle k výpalnému? Nelíbí se nám to, chceme zase auta, která jsou celá naše a napořád. Jsme zvědavi, co na to řeknou další zákazníci.

Němci evidentně neznají hranic, v inovovaném Audi A3 si bude nutné připlácet i za aktivaci dvouzónové klimatizace, někde možná jen pravidelnými úhradami. To je gól. Foto: Audi

Petr Miler

