Němci ukázali první předaný kus své silniční F1. Stalo se tak dlouhých 6 let po premiéře, kupec je záhadou

Pokud jste žili v představě, že tohle už je nějaký ten pátek uzavřený příběh, mýlili jste se, Mercedes očividně odkládal, co mohl. S ohledem na registraci vozu bychom se navíc nedivili, kdyby prvním obšťastněným kupcem byl někdo blízký automobilce, ne-li přímo některý z jejích manažerů.

Pod pojmem „venezuelská telenovela“ máme nejspíše všichni zafixované nekonečné seriály z Latinské Ameriky, jejichž tvůrci dennodenně zásobují publikum novými epizodami o neustále se měnícím vztahu Ramóna a Esmeraldy či kohokoli jiného v obdobných rolích. Něčím podobným se zdá být Mercedes-AMG One. Tedy hybridní supersport osazený nejen logem třícípé hvězdy, ale rovněž 1,6litrovým šestiválcem z Formule 1. Německá automobilka jej jako koncept ukázala již v roce 2017, teprve a začátku roku 2023 ale oznámila, že předala první sériový kus zákazníkovi. A ukázala jej aspoň na pár fotkách.

Zdržení při vývoji nejsou v automobilové branži ničím novým či výjimečným. Zvláště pokud jde o výjimečné vozy, které mají laťku posunout zase o trochu výše. Výrobci totiž potřebují co nejvíce zaujmout publikum, a proto zprvu vyrukují s daty, jejichž naplnění představuje tvrdý oříšek pro techniky a designéry. Nejinak tomu bylo i v tomto případě, kdy se zásadní překážkou ukázalo být použití šestiválcového agregátu z ef-jedniček, zejména pak kvůli hluku a emisím.

Mercedes sice nakonec vše zvládl, ovšem ani tak loni v květnu většinu světa nepotěšil. Sériový AMG One totiž nebyl spojen s tak velkorysou dynamikou, jako se v roce 2017 tvrdilo. Ba co hůře, dokonce zaostával za řadou aut, které se objevily několik let před debutem konceptu. Třícípá hvězda navíc chvíli po premiéře produkční verze oznámila, že má problémy s homologací pro Spojené státy, a proto nikdo z amerických zájemců nebude moci vůz provozovat na tamních silnicích.

O něčem takovém lidé jako Manny Khosbihn či Mark Wahlberg, tamní kupci tohoto stroje, slyšeli vůbec poprvé. A jako by to nestačilo, třícípá hvězda se měla zdráhat vrátit lidem peníze, ač je jistě nezklamala úmyslně. Z hybridního hypersportu se tak nestal klaďas, ale spíše záporák, který onomu venezuelskému páru snů neustále hází klacky pod nohy. I když i on měl svou světlou chvilku, a to ve chvíli, kdy zajel Nordschleife za 6 minut a 35 sekund, čímž stanovil nový rekord pro produkční auta. Přesto je pohled na jeho jízdu spíše strastiplný a výsledný čas v poměru k ceně vozu nepřesvědčivý.

Na tento počin došlo na sklonku října, tedy více než dva měsíce poté, co třícípá hvězda zahájila výrobu. Je proto vskutku překvapením, pochopitelně znovu nikoli milým, že na předání prvního kusu došlo až v těchto dnech. Doufejme, že značka od srpna nepracovala pouze na jediném voze, nýbrž na daleko větším množství. Jinak se oznámení, že svůj exemplář konečně převzal i poslední z 275 zákazníků, dočkají až vnoučata našich vnoučat.

Lze už jen zmínit, že první předaný exemplář dostal do vínku černý lak, s nímž kontrastují zelené grafické polepy a drobná loga značky pokrývající celou záď. Na střešním sání se pak objevila červená linka, zatímco čelní mřížku zdobí velký nápis AMG a středovou ploutev označením AMG E Performance. Postrádat pak můžete písmena EQ odkazující na elektrickou divizi značky, která ostatně bude od příštího roku minulostí. Kdo je jeho kupcem, není známo, zřejmá je jen německá registrace a tamní značka na přání. Nedivili bychom se, kdyby kupcem byl někdo blízký automobilce či přímo vysoce postavený zaměstnanec firmy, což by na celou událost znovu vrhlo trochu stínu. Realitu se dříve nebo později dozvíme, možná už v příštím díle...

Třícípá hvězda nezveřejnila, kdo je majitelem vůbec prvního AMG One. Jelikož však vůz má německou registrační značku, rozhodně nepůjde o Lewise Hamiltona ani žádného ze slavných amerických kupců. Sázeli bychom na někoho, kdo firmě zaručeně nezpůsobí žádnou špatnou publicitu, té už bylo dost. Foto: Mercedes-Benz

